Люксовый британский бренд перестанет сжигать нераспроданные товары после критики экологов

Burberry, британская компания, производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс, прекратит практику утилизации нереализованной продукции путем сжигания. Как сообщает британский ежедневник The Guardian, такое решение руководство корпорации приняло под нажимом экологических организаций.

Вместо вредного для окружающей среды способа уничтожения не нашедших своих покупателей товаров, Burberry намеревается находить им повторное применение, ремонтировать, жертвовать в рамках благотворительности и пускать в переработку. Кроме того, компания, входящая в базу расчета ведущего индекса Британской фондовой биржи FTSE 100, заявила о намерении полностью отказаться от использования натурального меха в производственном цикле. Уже 17 сентября в рамках Лондонской недели моды изделия из пушнины не будут представлены в дебютной коллекции от нового главного креативного офицера компании Риккардо Тиски.

"Большинство британских потребителей не хотят иметь ничего общего с жестокостью, связанной с мехом, и поэтому это абсолютно правильное решение истинно британского бренда. И поскольку сегодня начинается неделя моды в Нью-Йорке, сострадательная позиция Burberry проявилась в самый подходящий момент, передавая весомое послание таким дизайнерам как Prada, все еще использующим мех, которые с каждым днем кажутся все более и более изолированными и старомодными", – говорит Венди Хиггинс, представитель Международного гуманного общества Великобритании, организации по защите животных.

Только в 2017 г. британский дом моды уничтожил непроданных товаров на сумму в £28,6 млн. Всего за последние пять лет общая стоимость сожженных Burberry изделий составила £105 млн. Компания обосновывала свои действия интересами защиты бренда и исключением возможности распродажи скапливающихся на складах остатков по демпинговым ценам. Также ранее представители корпорации, выступая в защиту практики сжигания, уверяли, что энергия, генерируемая в ходе этого процесса, использовалась, а не пропадала впустую.

Burberry стала первой крупной, международной корпорацией, которая публично отказалась от уничтожения невостребованной продукции. Кроме того, в мае 2018 г. она присоединилась к инициативе благотворительного Фонда Эллен МакАртур Make Fashion Circular ("Сделать моду циклической"), направленной на предотвращение образования отходов в промышленности и переводу модной индустрии на работу с переработанными материалами.

Марко Гоббети, исполнительный директор компании, надеется, что примеру британского бренда последуют и представители других домов мод. "Современная роскошь призвана нести социальную и экологическую ответственность. Это убеждение является основным для нас в Burberry и ключом к нашему долгосрочному успеху", – считает он.

Гринпис, международная экологическая организация, приветствовала решение Burberry, оценив его, как долгожданный знак изменения менталитета в индустрии моды. "Поскольку мода – это крупномасштабный бизнес, производящий более ста миллиардов единиц одежды ежегодно, шкафы потребителей уже переполнены неношеной одеждой, создавая для многих компаний проблему затоваривания. Настало время для всей индустрии моды начать бороться с излишками в их первоисточнике: замедляя производство и пересматривая способ ведения бизнеса", – предлагает Кирстен Бродде, руководитель кампании Гринпис Detox My Fashion ("Сделать нетоксичной мою моду").

В настоящее время практика физической ликвидации оставшихся на складах товаров широко распространена среди компаний, специализирующихся на изготовлении и продаже одежды и других предметов моды. Пока таким образом многие владельцы предпочитают избегать разворовывания своей продукции и уходить от ее распродаж за бесценок. Так в начале 2018 г. выяснилось, что швейцарский часовой производитель Richemont, обладающий правами на бренды Cartier и Montblanc, за последние два года уничтожил дизайнерских часов почти на €500 млн, чтобы не реализовывать их по демпинговым ценам.

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