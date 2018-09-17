Эксперты: доступность сайта для людей с инвалидностью может повысить прибыль компании

Все больше традиционных магазинов учитывают потребности людей с инвалидностью, в то время как интернет-пространство продолжает оставаться для них менее доступным. Так пользователи с инвалидностью по слуху не могут смотреть видео без субтитров, инвалидность по зрению может препятствовать чтению определенных шрифтов или светлого текста, а страдающим дислексией необходимы ресурсы с картами сайта (отображают достоверную информацию о структуре сайта). При этом порталы, удобные сразу всем категориям граждан, могут увеличить прибыль организаций. О том, как сделать сайт доступнее, говорится в материале, опубликованном в издании The Huffington Post.

По данным ВОЗ, около 15% жителей планеты составляют люди с различными формами инвалидности. По словам специалиста в области электронной коммерции (финансовые и торговые транзакции, осуществляемые с помощью компьютерных сетей) Бена Крудо, поисковые системы разработаны так, чтобы поддерживать более инклюзивные сайты. Поэтому ритейлеры, которые обращают внимание на технические детали - от альтернативного текста (текстовое описание картинки, которое человеку с нарушениями зрения зачитывает специальная программа) до четко-определенной структуры сайта - лучше индексируются поисковыми системами. Удобный сайт - один из секретов успеха Amazon (продажа товаров и услуг через интернет ), ставшей второй американской компанией, стоимость которой превысила $1 трлн.

При этом сайт может быть как удобным, так и интересным с точки зрения дизайна. "Как основатель агентства в сфере электронной коммерции, которое создает онлайн-магазины, я верю, что доступность и привлекательный дизайн могут сосуществовать… и могут быть выгодными для всех категорий покупателей, вне зависимости от их возможностей", - заметил эксперт. По словам Крудо, если пользователю сложно найти продукт или понять, как его оплатить, продажи падают. И, наоборот, число клиентов онлайн-магазинов с доступными сайтами растет.

Ряд организаций уже предлагает инструменты, с помощью которых можно повысить доступность сайта. Проект W3C Web Accessibility Initiative разрабатывает вспомогательные материалы и инструкции по оптимизации веб-порталов с учетом потребностей людей с особенностями здоровья. Организация советует выделять отдельным шрифтом заголовок, добавлять ко всем картинкам альтернативные тексты, следить за тем, чтобы цвета фона и шрифтов были контрастными и др.

"Как консультант в области электронной коммерции могу сказать, что такие простые вещи, как размер шрифта, контрасты, цвета и описания, доступные для понимания школьнику, делают сайт доступным значительной части населения. Важно убедиться, что сайт работает хорошо на всех устройствах: к примеру, мобильные приложения требуют более крупный шрифт, чтобы текст видели пожилые пользователи, а также те, кто устал прищуриваться над телефоном", - обратил внимание Крудо.

Как сообщает канадское ежедневное издание The Star, в июне Палата общин Канады (входит в состав парламента) в первом чтении рассмотрело проект нормативного акта Accessible Canada Act, который призван оптимизировать интернет для потребностей любой категории пользователей. На реализацию проекта правительство страны выделило $290 млн. Предполагается, что нарушения будут караться штрафами в размере до $250 тыс.

Материал предоставлен проектом +1.