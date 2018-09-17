Ученые: морская черепаха может погибнуть от проглатывания даже одного фрагмента пластика

Ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии провели исследование о влияние проглоченного пластикового мусора на смертность морских черепах. Оказалось, что даже небольшой фрагмент пластмассы может быть смертельным для животного. По данным исследования, от одного куска умирает каждая пятая черепаха. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали результаты вскрытия 246 морских черепах, выброшенных на берег на пляжах в Квинсленде (Австралия). Они посчитали количество пластика в желудках погибших особей и выяснили, что животное неизбежно умирало от проглатывания более 200 кусков пластика. 14 фрагментов увеличивают вероятность смерти до 50%, один фрагмент - до 22%.

Ученые отмечают, что половина всех морских черепах на планете глотает пластик, при этом среди молодых особей у берегов Бразилии это число достигает 90%. "Из-за строения пищеварительной системы они не могут ничего отрыгнуть", – рассказала BBC руководитель исследователь доктор Бритта Денис Хардисти из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии. Для черепах смертельно опасно съесть что-то, что вызовет непроходимость кишечника, даже если это будет один маленький кусок пластика. Крупные фрагменты могут вызывать смертельные внутренние травмы.

Черепашата поглощают больше пластика, чем взрослые черепахи – 54% среди только что вылупившихся и 23% среди молодых особей против 16% среди взрослых особей. По данным исследования, количество поглощаемого мусора зависит от места проживания и способа питания животного.

"Маленькие черепахи фактически дрейфуют с океанскими течениями, где плавает большая часть небольших и легких фрагментов пластика", – рассказала Хардисти. По ее словам, молодые особи менее избирательны в том, что они едят, и сталкиваются с более высокой концентрацией мусора, так как выходят для поиска пищи в открытое море, тогда как взрослые особи питаются ближе к берегу.

"Пластиковые отходы, особенно воздушные шары, могут напоминать медуз и кальмаров, а также ракообразных и губки", – сообщила Хардисти NewScientist. Она добавила, что черепахи могут жить больше 80 лет. По словам ученого, найденный мусор внутри молодых особей будет иметь долгосрочные последствия для выживания вида. В качестве варианта решения проблемы ученые предлагают пересмотреть потребление и повысить налоги на пластик.

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