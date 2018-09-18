Пациенты РДКБ смогут сыграть в морской бой на свежем воздухе

Московские архитекторы - участники проекта по благоустройству территорий FartArt - построят павильон для игры в морской бой во дворе отделения гематологии и химиотерапии № 2 Российской детской клинической больницы (РДКБ, Москва, Ленинский пр., 117, корпус 8). Активисты будут работать бесплатно, на закупку материалов потребуется 130 тыс. рублей. Вложить средства в проект можно на странице инициативы на краудфандинговой платформе Planeta.ru до 5 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В мае этого года команда FartArt установила уличную площадку для игры в "Морской бой" в Москве на улице Артюхиной. Павильон на территории РДКБ будет оборудован навесом, так как многим пациентам противопоказаны прямые солнечные лучи. Козырек будет использоваться также как выставочная площадка. Первыми экспонатами станут кормушки для птиц и скворечники. Архитекторы планируют сделать их вместе с пациентами на мастер-классе после строительства.

"В августе 2016-го мы с командой оказались в Российской детской клинической больнице и увидели скучный двор под окнами отделения - с ведрами вместо футбольных ворот и жутким бетонным парапетом, отделанным "диким камнем", - рассказал идеолог проекта, основатель архитектурного бюро IDacha Дмитрий Козлов. - Идея благоустройства возникла сразу. Но в тот раз не сложилось. Сейчас, завершив работу над "Морским боем" в Текстильщиках, мы увидели, сколько интереса и радости он вызывает у взрослых и детей, и две идеи слились в одну".

Заявленная сумма включает средства на закупку и доставку строительных материалов (60 тыс. и 6 тыс. рублей, соответственно), организацию мастер-класса (10,1 тыс. рублей), оплату комиссии (13 тыс. рублей) и налога (16,9 тыс. рублей), приобретение сувениров для спонсоров (18 тыс. рублей) и непредвиденные расходы (6 тыс. рублей). В качестве благодарности за поддержку проекта участники получат магниты, значки и футболки с символикой проекта. При желании спонсоры смогут принять участие в мастер-классе по работе с древесиной, консультацию по строительству каркасных домов или фотосессию на фоне готового объекта. Юридические лица смогут разместить на павильоне свои логотипы.

"В Текстильщиках есть еще павильон для игры в шахматы, но он не пользуется большой популярностью. В перспективе хочу сделать шашки, но для этого нужна площадка с резиновым покрытием. Если же говорить о том, почему в РДКБ будет не так, то отвечу просто: не хочу копировать. У меня есть в планах создание портала со своими проектами, чтобы люди могли повторить то, что им понравилось. Сам же я каждый проект стараюсь делать по-новому", - рассказал +1 Дмитрий Козлов.

Согласно ряду исследований, игровые площадки улучшают физическое и психологическое состояние детей, позволяют им развивать новые социальные и когнитивные навыки. Детские площадки есть во многих больницах США и Европы, чтобы пациенты могли провести время друг с другом или родственниками и на время забыть о болезни.

Материал предоставлен проектом +1.