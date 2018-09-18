Международная комиссия по промыслу китов отказала Японии в промышленном лове

Международная комиссия по промыслу китов (IWC) заблокировала заявку Японии на возобновление коммерческой охоты на китов. Об этом сообщает AFP.

На пленарном заседании комиссии IWC, прошедшем во Флорианополисе (Бразилия), коалиция стран-противников китобойного промысла, возглавляемая Австралией, США и государствами Европейского союза, не позволила Японии получить официальное разрешение на промышленный лов китов. Заявка Японии под названием "Путь вперед" была отклонена 41 голосом против 27.

Заместитель министра рыболовства Японии Масааки Таньяи заявил, что его страна сожалеет о результатах голосования. Чиновник пригрозил, что государство может прекратить членство в IWC, если не будет достигнут прогресс в отношении возвращения к коммерческому китобойному промыслу.

"Если научные доказательства и страновые различия не принимаются во внимание, если коммерческий китобойный промысел полностью отрицается <...> Япония будет вынуждена провести фундаментальную переоценку своего положения в качестве члена IWC", - сказал Масааки Таньяи.

По словам замминистра, Япония искала консенсус, но была вынуждена выдвинуть на голосование свое предложение, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны других государств, также стремящихся к возобновлению устойчивой охоты на китов с целью извлечения прибыли. Таньяи заявил, что блокировку заявки Японии можно расценивать, как эквивалент отказа правительствам с разными взглядами в возможности сосуществовать в атмосфере взаимопонимания и уважения в рамках IWC.

Ник Галес, член комиссии от Австралии, не согласился с обвинениями Японии в адрес IWC в нетерпимости и в некорректном соблюдении обязанностей. Он призвал Токио остаться в составе международной организации и продолжить конструктивную совместную работу со всеми ее членами, чтобы аргументировано отстаивать свое мнение.

IWC была создана в соответствии с Международной конвенцией по регулированию китобойного промысла, подписанной в Вашингтоне 2 декабря 1946 года. В преамбуле к Конвенции говорится, что ее цель заключается в обеспечении надлежащего сохранения популяции китов и создании возможности для упорядоченного развития китобойной промышленности. С 1986 г. IWC ввела мораторий на коммерческий китобойный промысел, который официально действует до сих пор. Квотированный лов китов разрешен только коренным малочисленным народам Чукотки, Гренландии, Аляски, Сент-Винсента и Гренадины как часть традиционного аборигенного промысла.

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