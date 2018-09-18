Игровые площадки не являются эффективным средством развития дружелюбной к детям среды

Строительства детских площадок недостаточно для того, чтобы сделать города благоприятными для жизни детей. Общественные места отдыха в городах должны быть спланированы таким образом, чтобы подходить жителям разного возраста. К такому выводу пришли исследователи фонда Bernard Van Leer в Нидерландах в исследовании Child Friendly Urban Design, посвященному анализу городских территорий, благоприятных для детей.

Авторы исследования изучили данные городских территорий в разных районах Иерусалима и Эйндховена, а также провели интервью и опросы среди местных жителей. Исследователи пришли к выводу, что количество игровых площадок в городе не способствует тому, чтобы дети проводили больше времени на свежем воздухе.

Как отметила один из авторов работы, доцент факультета искусственной среды Технического университета Эйндховена со специализацией на городской архитектуре и урбанизме Суканья Кришнамурти, развитие только детских площадок в городах создает риск того, что они станут средой для детей конкретного возраста. Кришнамурти подчеркнула, что требуется развитие общественных пространств, которые подходят для досуга людей разного возраста - от детей до пожилых людей.

Так, в качестве решения авторы работы предлагают использование так называемой игровой городской мебели. Имеются в виду малые формы городской архитектуры, которые могут использоваться как места отдыха для людей любого возраста и одновременно как игровые площадки. Также специалисты фонда отметили положительный опыт городских садов и огородов. Такие общественные территории не имеют ограничения по возрасту. Таким образом города могут стать более благоприятными по отношению к семьям в целом.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 1990 по 2013 гг. количество младенцев и детей раннего возраста от 0 до 5 лет с избыточным весом увеличилась с 32 до 42 млн. Если эта тенденция сохранится, к 2025 г. эта цифра составит 70 млн. Ожирение в детском возрасте приводит к серьезным осложнениям и повышает риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Одной из причин роста случаев ожирения у детей эксперты ВОЗ называют процессы урбанизации и развития цифровых технологий, которые делают физическую активность и игры на свежем воздухе менее привлекательными.

Согласно данным британской некоммерческой организации "Национальный фонд", современные дети проводят в два раза меньше времени, играя на улице, чем их родители в детстве.

Как подсчитали специалисты департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), к 2050 г. в городах будут проживать порядка 7 млрд человек. По состоянию на 2018 г. в городах живут порядка 55% населения планеты - 4,2 млрд человек.

Материал предоставлен проектом +1.