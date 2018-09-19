"Умные" города в Индии оказались непригодными для жизни

В условиях стремительной урбанизации правительства во всем мире делают города "умнее", внедряя цифровые технологии в области безопасности, здравоохранения, энергетики, транспорта, водоснабжения и управления отходами для повышения эффективности, устойчивости и пригодности для жизни. По данным ООН, сильнее всего в подобных преобразованиях нуждается Индия, которая, согласно прогнозам, к 2022 г. по численности населения перегонит Китай. К этому времени в создание "умных" городов в Индии планируется вложить $7,5 млрд, однако выиграет от этой программы менее четверти населения страны - 400 млн человек. Недавно появились примеры того, что "умные" города непригодны для жизни. Об этом рассказывается в материале фонда Thomson Reuters.

Разбитые дороги и пустые здания Лавасы, первого полностью частного города, задуманного как город будущего - это прямая противоположность тому, что собирались добиться его создатели, взяв за пример приморский итальянский город Портофино, который обеспечивает 250 тыс. человек инфраструктурой для жизни, учебы, работы и развлечений. Лаваса стала антипримером того, во что может превратиться мечта об "умном" городе с корпоративным управлением, высокоскоростным интернетом и современной транспортной системой.

"Когда мы переехали, это место выглядело идеальным. Дороги были похожи на гоночные трассы, мы могли пить воду из-под крана, не было перебоев в подаче электроэнергии, и мы чувствовали себя в абсолютной безопасности, - рассказал житель Лавасы Дэвид Купер, который переехал сюда с супругой после того, как вышел на пенсию. - Теперь повсюду мусор, здания стоят недостроенными, дороги в трещинах, в городе происходят кражи со взломом. Наша мечта превратилась в свою противоположность".

Газета The Guardian отмечает, что даже самые дешевые квартиры в Лавасе не по карману индийцам со средним достатком, поэтому значительная часть жилья остается незаселенным и разрушается. При строительстве города было перемещено около 3 тыс. крестьян. Многие из них впоследствии нашли в Лавасе работу и отправили детей учиться в бесплатную англоязычную школу, созданную компанией Lavasa Corporation, но их благополучие зависит от того, сумеет ли городская экономика встать на ноги. Пока же финансирование иссякает, и охранникам, набранным из бывших сельских жителей, не платят зарплату месяцами.

По мнению экспертов, федеральная программа игнорирует решение таких структурных проблем, как ошибки в проектировании, а также потребности уязвимых групп населения. По словам Шивани Чаудхри, исполнительного директора Организации по защите прав на жилье и землю (HLRN), не меньше чем в трети случаев строительство сопровождается сносом трущоб и перемещением их жителей. Как отмечает Thomson Reuters Foundation, ситуация расходится со словами директора программы "умных" городов Рахула Капура, заявляющего, что новые города обеспечат "достойное качество жизни каждому горожанину вне зависимости от экономического статуса, происхождения, пола, возраста и ограничений по здоровью".

"Без поставленных целей, четкого выполнения задач и плана оценки работ очень трудно определить, что делает город "умным", - комментирует Сасват Бандиопадхяй, профессор в Университете СЕРТ в Ахмедабаде, который ведет учебный курс по "умным" городам. - Можно установить тысячу камер наружного наблюдения или 100 уличных фонарей, работающих от энергии солнца, но это так не работает".

Западный штат Гуджарат в Индии планировал создание 24 новых "умных" городов еще до того, как федеральный план был запущен в 2015 г. Построено было лишь несколько из них. Большие надежды возлагались на город Амаравати. Но его строительство значительно отстает от графика и сопровождается протестами перемещенных фермеров, а также отрицательным экологическим воздействием на сельскохозяйственные угодья, расположенные вблизи реки.

"Частные планируемые города нередко являются просто разрекламированными элитными поселками. Город должен расти органично, в интересах множества людей и целей, - сказал Радж Херубал, главный исполнительный директор компании Chennai Smart City, который курирует модернизацию южного города. - "Умные" города - это не просто высокие технологии, а повышение качества жизни, и оно не должно быть предназначено лишь для узкого круга людей".

"Программа "умных" городов сама по себе хороша и необходима, но как дополнение к другим мероприятиям, которые улучшили бы жизнь в крупных городских агломерациях", - считает Шириш Санкхе, старший партнер консалтинговой компании Mc Kinsey в Индии. Качество жизни "островков благополучия" должно быть масштабировано и стать доступным для каждого. По его словам, одним из решений могло бы стать строительство как минимум 25 городов-спутников с населением до 1 млн человек вблизи от крупнейших мегаполисов страны.

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