Шведское мобильное приложение спасает качественную еду от свалки

Компания Karma разработала мобильное приложение, с помощью которого можно приобрести за полцены или дешевле нереализованные готовые блюда и другие пищевые продукты из шведских и лондонских ресторанов, гостиниц, пекарен, кафе и трех крупнейших сетевых супермаркетов Швеции. Цель проекта – найти потребителей для качественной еды, подлежащей утилизации согласно внутренним регламентам предприятий, а не превращать ее раньше времени в пищевые отходы. Об этом сообщает издание Forbes.

Ежегодно миллионы тонн пригодных к употреблению продуктов оказываются в мусорных контейнерах. Треть из них выбрасывают рестораны и розничные сети. Социальный стартап Karma, запущенный в 2016 году в Швеции, создал бесплатное для партнеров проекта приложение, призванное снизить нерациональные потери еды. Воспользовавшись мобильным маркетплейсом, продавцы могут заработать, реализовав лишние продукты питания, которые иначе оказались бы на свалке, а потребители - существенно сэкономить, приобретя их в два раза дешевле. Проект уже сотрудничает с 1500 предприятиями общественного питания и несколькими розничными продуктовыми сетями.

"Наша миссия заключается в том, чтобы спасти больше еды", – говорит Сталберг Нордегрен, один из четырех основателей стартапа.

Владельцы компании Karma признают, что им понадобилось время, чтобы разъяснить общественную важность проблемы пищевых отходов и необходимость ее решения. Им пришлось убеждать владельцев ресторанов и розничных сетей подключаться к работе приложения, ведь первоначально лишь некоторые из них признавали наличие пищевых отходов на своих предприятиях, а многие считали, что найти им новое применение сложно.

В феврале нынешнего года проект начал работать в Лондоне. Для столицы Великобритании проблема пищевых отходов крайне актуальна, их ежегодный объем достигает 10 млн т и оценивается в £17 млрд ($22 млрд). К приложению Karma уже присоединились свыше 400 ресторанов города. По оценкам разработчиков, каждое из них сможет увеличить свой годовой доход на £30 тыс. ($38 тыс.) за счет продажи продуктов, которые прежде просто предназначались на выброс.

В период становления приложение существовало только за счет поддержки инвесторов. Основатели проекта даже не получали зарплату. В настоящее время в компании Karma работает 35 сотрудников, их количество планируется увеличить еще на 20 человек. Кроме того, по итогам 2018 года учредители предполагают получить доход в размере €3 млн ($3,5 млн). Недавно стартап получил новую порцию финансирования на сумму в $12 млн, главным инвестором стал шведский венчурный фонд Kinnevik, ориентированный на работу с инновационными предприятиями и проектами. На сегодняшний день общая сумма инвестиций в приложение Karma достигла $18 млн.

По мнению экспертов, при занятии социальным предпринимательством существует риск возникновения конфликта между осуществлением добрых дел и ростом прибыльного бизнеса. Но Сталберг Нордегрен считает, что их компания основывается на понимании того, что невозможно оказывать массовое воздействие без создания устойчивого бизнеса.

"Способность извлекать прибыль из решения проблемы, одновременно создавая преимущества, как для ресторанов, так и потребителей, предлагает фантастическую возможность построить такой бизнес, где вам не нужно выбирать между делом или прибылью", – говорит Сталберг Нордегрен.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ежегодно в мире теряется или выбрасывается около трети всего произведенного продовольствия, что составляет 1,3 млрд т продуктов стоимостью более $1 трлн. Эксперты считают, что, сократив нерациональные потери всего на 20%, можно было бы полностью ликвидировать глобальную проблему голода. На сегодняшний день, согласно информации ФАО, в мире недоедают 870 млн человек.

Материал предоставлен проектом +1.