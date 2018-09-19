Объявлены победители лучших городских практик в сфере климатических инициатив

Подведены итоги конкурса "Лидер климатического развития 2018", который прошел в рамках второго Климатического форума городов в Москве. Были отмечены лучшие городские практики в сфере климатических инициатив. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Для участия в конкурсе было подано 82 заявки в 5 номинациях. Победителем в номинации "Лучший проект в области экопросвещения" стал коммуникационный проект +1. За все время существования проекта на онлайн-площадке было опубликовано более 1 тыс. материалов в разделе "Экология". Был создан 21 блог ответственного бизнеса и 23 блога некоммерческих организаций.

В номинации "Лучший проект в области эковолонтерства" первую строчку заняла инициатива "Республиканская экологическая акция "Речная лента", организованная ГБУ Республики Коми "Республиканский центр обеспечения доступа к особо охраняемым территориям и природопользованию". Проект реализуется с 2005 г. В его рамках ежегодно с 1 июня по 15 сентября проходит серия мероприятий, которые включают обучающие лекции и работу на территории. Так, в рамках проекта под общественный контроль было взято 22 водных объекта и очищено 603 водоема. В 2017 г. количество участников инициативы составило более 10 тыс.

Проект "Повышение экологической эффективности при переводе ТЭЦ-22 с угля на природный газ", реализованный ПАО "Мосэнерго", победил в категории "Лучший проект в области экоинноваций". Инициатива направлена на повышение экологической эффективности работы ТЭЦ в городе Дзержинский Московской области. В рамках инициативы были прекращены выбросы летучей золы твердого топлива, накопление золошлаковых отходов, прекращен сброс сточных вод и взвешенных веществ с золоотвала.

Победитель номинации "Лучший экопроект на потребительском рынке" - ООО "ИКЕА Дом" за инициативу "Круговорот белья в природе". В рамках акции в период с 5 по 15 августа около 22 тыс. человек принесли в магазины сети и сдали на переработку и повторное использование более 25 т постельного белья. Акция прошла в 11 городах России.

Лучшим проектом в области экогородов будущего был назван "Бизнес-центр "Амальтея" в Сколково, реализованный ООО "ЭйчПиБиСолюшн". Проект бизнес-центра предполагает сертификацию объекта по стандарту LEED "Silver". Бизнес-центр является энергоэффективной постройкой. Внутри реализована система сбора дождевой воды, которая используется для полива территории и технических нужд.

Климатический форум городов прошел 6-7 сентября в Москве во второй раз. Мероприятие объединило российских и мировых экспертов по сохранению климата, а также общественные и исследовательские организации и городское сообщество.

Материал предоставлен проектом +1.