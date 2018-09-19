По данным исследования Британского медицинского журнала (BMJ), краудфандинговые веб-сайты могут косвенно способствовать распространению псевдонауки и побуждать пациентов к выборам сомнительных медикаментов и методов лечения. Об этом сообщает газета Independent.

Сбор средств для лечения рака с помощью альтернативных методов через краудфандинговые сайты Великобритании повысился с 2012 г. как минимум на 8 млн фунтов стерлингов ($10,5 млн), причем большая часть пациентов направлялась для этого в зарубежные клиники. Эти данные были собраны научной благотворительной организацией Good Thinking Society, которая заботится о том, чтобы веб-сайты делали больше для предотвращения эксплуатации пациентов.

Краудфандинг позволил людям, которые сами не могли оплатить себе лечение, получить доступ к процедурам, недоступным через Национальную систему здравоохранения, или присоединиться к клиническим испытаниям для получения экспериментальных препаратов. Но он также дал платным клиникам возможность продавать процедуры, эффективность которых не подкреплена доказательствами. Good Thinking Society призывает краудфандинговые платформы "отклонять предложения, относящиеся к конкретным лекарственным средствам, которые были дискредитированы, экстремальным диетам, внутривенным инъекциям витамина С, щелочной терапии и другим альтернативным методам лечения".

"Мы обеспокоены тем, что многие британские пациенты собирают огромные суммы для лечения, эффективность которого не доказано и которое в некоторых случаях могут даже нанести им вред, - заявил Майкл Маршалл, директор по проектам благотворительной организации. - Если эти платформы хотят продолжать зарабатывать на доброй воле своих пользователей и получать прибыль от комиссий, взимаемых с пожертвований, они должны нести ответственность за то, чтобы не способствовать эксплуатации уязвимых людей".

Пациенты, которые использовали краудфандинг для доступа к альтернативным методам лечения, говорят, что так они получают чувство контроля над собственной жизнью, особенно если у них терминальный диагноз и отсутствуют другие варианты. Сара Торп, которая создала учетную запись на краудфандинговой платформе GoFundMe для оплаты лечения сестры Андреа Келли в клинике Integrative Whole Health Clinic в Мексике, считает, что Андреа помогло как это ощущение контроля, так и полученное лечение. Клиника предлагает пациентам альтернативные методы лечения, в том числе витамины и минеральные вливания, а также криотерапию, и обявляет, что показатель успешного лечения достигает 75%. Андреа провелa в ней три недели, заплатив $21 тыс., и умерла более чем через год после возвращения домой.

По данным Good Thinking Society, 4,7 млн фунтов стерлингов ($4,2 млн) из 8 млн были собраны для лечения в частной клинике онкологии Hallwang, базирующейся в Шварцвальде (Германия). Согласно сайту клиники, она предлагает "интегративную медицину", которая сочетает в себе современные методы традиционной медицины, включая химиотерапию и экспериментальную иммунотерапию наряду с вливанием витаминов. Высокие цены, согласно объяснениям самой клиники, связаны с тем, что она предлагает индивидуализированное лечение с помощью самых современных лекарств, и что для пациентов с терминальными состояниями даже улучшение качества жизни может быть очень важным.

Преподаватель экспериментального лечения рака в Университете Саутгемптона, Кристиан Оттенсмайер не считает, что пациентам Hallwang следует запретить сбор средств для клиники. Тем не менее, достоинства и недостатки экспериментальных методов лечения должны быть тщательно объяснены пациентам.

"За гораздо меньшую сумму вы можете купить те же самые препараты иммунотерапии и назначить их в Великобритании", - добавил он.

В России сбор средств на лечение ведется преимущественно благотворительными организациями и фондами; краудфандинговые платформы чаще размещают у себя запросы на средства ухода и реабилитации. По словам Людмилы Гераниной, координатора проекта "Все вместе против мошенников", отечественные НКО достаточно строго относятся к подбору медучреждений для своих подопечных.

"В первую очередь некоммерческие организации отдают предпочтение государственным медицинским учреждениям, но периодически возникают ситуации, когда проще обратиться в частную клинику при условии, что у нее хорошая репутация, и лечение, которое получит пациент, будет лучше, чем в государственной, и подойдет ему по срокам. Но это никогда не будет любая клиника. Прежде чем с ней заключат договор, проверяются все лицензии. Обязательно нужны хорошие отзывы, как со стороны пациентов, так и со стороны коллег, потому что медицинское сообщество достаточно узкое, и большинство врачей может сказать, где тебе помогут, а где все плохо. Любой конфликт с больницей - это репутационный удар и ответственность за деньги жертвователей, поэтому нам не подходит как завышенная, так и заниженная цена", - рассказала эксперт.

Материал предоставлен проектом +1.