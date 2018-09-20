Франция в три раза увеличит использование велосипедов в наземном транспорте

Франция втрое увеличит долю велосипедов в структуре общественного транспорта к 2024 г. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Сейчас перемещение на велосипеде составляет 3% от всех перевозок, что вполовину меньше, чем в среднем по Европе. В Нидерландах, к примеру, треть всех поездок совершается на велосипедах, сообщает агентство Reuters.

По словам премьер-министра, хотя страна принимает самую престижную в мире велогонку Le Tour de France (Тур де Франс), большинство французов воспринимают велосипед как спортивный инвентарь, а не вид транспорта.

Чтобы исправить ситуацию, в ближайшие семь лет правительство выделит €350 млн на создание велосипедной инфраструктуры. Власти обещают помочь регионам. Сейчас вопросы создания велодорожек решаются на локальном, а не национальном уровне, из-за чего велосипедные линии в стране не связаны друг с другом. Как считает Эдуар Филипп, "разрывы на карте велосипедных дорожек провоцируют неуверенность и препятствует езде на велосипеде".

Премьер-министр обещал финансовые поощрения для велосипедистов. Предполагается, что госслужащие за езду в офис на велосипеде будут получать в год сумму, не облагаемую налогом, в размере €200, а сотрудники частных компаний - по €400. Будут также приняты меры против воровства. Власти намерены ввести обязательную идентификацию велосипедов: на каждое новое транспортное средство будут наносить индивидуальную гравировку. Кроме того, каждое новое здание будет оснащено велопарковкой. Безопасные парковочные места должны появиться и на вокзалах. Однако премьер-министр не прояснил, облегчат ли проезд с велосипедом в поездах SNCF (государственное предприятие, управляющее железными дорогами Франции), о чем регулярно просят велосообщества.

Руководитель французской федерации велосипедистов FUB Оливьер Шнайдер также заметил, что анонсированное финансирование гораздо меньше €200 млн в год, обещанных президентом Эммануэлем Макроном во время предвыборной кампании. "€50 млн в год не превратят Францию в Нидерланды, это уже начало", - заключил активист.

Как показывает проводимая ежегодно в Париже акция "День без машин", широкое использование альтернативных видов транспорта улучшает качество воздуха в городах. Во время акции 16 сентября, по данным городского портала, уровень диоксида азота в центре столицы снизился по сравнению с 24 сентября 2017 г., когда были зафиксированы схожие метеорологические показатели, но было открыто автомобильное движение.

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