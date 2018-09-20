Samsung и Commonwealth Bank Australia не попали в Индекс устойчивости Доу-Джонса-2018

В мировой Индекс устойчивости Доу-Джонса-2018 (DJSI) впервые вошли американская компания по разработке облачных технологий SalesForce, нефтесервисная компания Schlumberger и британский производитель алкогольных напитков класса премиум Diageo. Из нового рейтинга были исключены Samsung Electronics и Commonwealth Bank Australia. В оценке корпоративной устойчивости (CSA), которая является основой Индекса устойчивости Доу-Джонса, приняли участие 993 компании. Это на 5,4% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает издание Environmental Leader.

Индекс DJSI является одной из самых престижных мировых систем оценки корпоративной устойчивости и социальной ответственности. DJSI впервые был введен в 1999 году в качестве международного показателя, оценивающего деятельность бизнеса в области устойчивого развития. Индекс рассчитывается совместно компаниями RobecoSAM и S&P Dow Jones Indices.

"В методологии Индекса 2018 г. мы сосредоточили внимание на согласовании наших оценок с данными других рейтингов устойчивости - Глобальной инициативы по отчетности (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) и рейтингом климатической ответственности Carbon Disclosure Project (CDP)" - говорится в заявлении RobecoSAM.

Индекс устойчивости Доу-Джонса оценивает положение крупнейших международных компаний на рынке ценных бумаг с точки зрения их экономической деятельности и социальной ответственности, а также в сфере защиты окружающей среды.

В 2018 году лидером среди страховых компаний второй год подряд стала Allianz Group. Компания появляется в списке DJSI с 2000 года Мировой производитель алюминиевых банок для напитков Ball Corporation стал лидером своей отрасли. В индустрии производства продуктов питания самую высокую оценку получила Mondelez International. В категории швейной промышленности и потребительских товаров длительного пользования класса люкс лидером стала Burberry. Среди производителей продукции личной гигиены и товаров бытовой химии лидирующую строчку заняла Unilever.

Согласно данным организации Global Footprint Network, самый большой экологический след сегодня имеют США, Китай и Индия. Россия занимает четвертую строчку. Экологический след - мера воздействия человека на среду обитания, которая позволяет рассчитать размеры прилегающей территории, необходимой для производства потребляемых человеком экологических ресурсов и поглощения отходов.

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