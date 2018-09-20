Комары переносят частицы микропластика из воды на сушу

Комары и многие другие летающие насекомые переносят микропластик из воды на сушу. В результате загрязнения воды частицами микропластика, личинки комаров потребляют их в пищу. По мере взросления насекомые переносят частицы пластика из воды на сушу. Впоследствие они попадают в организмы других насекомых и птиц, которые питаются комарами. К такому выводу пришла группа британских биологов из Университета Рединга в Беркшире. Исследование было опубликовано на страницах научного журнала Biology Letters. Об этом сообщает AFP.

Ученые провели эксперимент, в рамках которого 150 личинок обыкновенных комаров были помещены в воду с добавлением пластиковых частиц. Далее авторы исследования случайным образом отобрали 15 подросших особей. Позже также были отобраны 15 взрослых комаров. Чтобы провести анализ наличия частиц микропластика в организмах комаров, ученые сделали частицы флуоресцентными.

Результаты эксперимента показали, что все отобранные 30 особей содержали частицы микропластика. В составе организмов личинок было обнаружено в среднем более 3 тыс. пластиковых частиц диаметром 2 мкм. Взрослые особи содержали в среднем по 40 частиц. Британские биологи объясняют это тем, что по мере взросления комары перестают употреблять в пищу микропластик.

"Конкретно в нашем исследовании мы изучили вид обыкновенного комара, однако есть множество других насекомых, которые тоже живут в раннем возрасте в воде и имеют похожий жизненный цикл, питаясь различными биологическими частицами в воде", - отметила биолог из Университета Рединга и один из ведущих авторов исследования Аманда Каллаган. Она добавила, что результаты работы указывают на то, что перенос микропластика насекомыми может рассматриваться как еще один способ загрязнения сухопутной среды. Комарами питаются птицы, летучие мыши и некоторые виды хищных насекомых.

По данным некоммерческой организации Plastic Oceans Foundation, ежегодно в мире производится около 300 млн т пластика, половина которого предназначена для одноразового использования. Более 8 млн т пластика ежегодно попадает в океан. Упаковочная сфера ответственна за 40% от общих объемов использования пластика. Так, в мире ежегодно используется 500 млрд полиэтиленовых пакетов. Более 1 млн - каждую минуту. При этом средняя продолжительность использования полиэтиленового пакета составляет 15 минут.

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