Британская предпринимательница создаст инвалидные коляски с индивидуальными настройками

Предпринимательница из Великобритании Рейчел Уоллах планирует развивать бизнес по изготовлению адаптируемых инвалидных колясок. Компания Уоллах Disrupt Disability была основана в 2016 году. При производстве кресел-колясок используются те же технологии, что используются при производстве велосипедов, сиденья печатают на 3D-принтере. Для каждой коляски будет предусмотрен индивидуальный размер, дизайн сидений и ряд настроек, позволяющий передвигаться по песку, снегу или другим поверхностям. Об этом сообщает The Guardian.

Пока Disrupt Disability находится в стадии становления, и прототипы довольно дорогие. Сейчас предпринимательница заканчивает магистратуру в Калифорнии, после чего собирается выводить компанию на международный уровень. "Национальная служба здравоохранения Великобритании нацелена на то, чтобы удовлетворить нужны наибольшего количества людей. У нее нет, и, вероятно, не должно быть возможности для формирования коммерческого рынка", – говорит Уоллах.

Предпринимательница сломала позвоночник в 18 лет, после чего не смогла ходить. До 30 лет она работала на различных должностях в государственном секторе и однажды решилась на путешествие. Она поехала в Таиланд и Дальний Восток, хотя многие предупреждали ее о неприспособленности этих регионов для людей с инвалидностью. Однако люди в этих странах позволяли ей делать то, в чем отказали бы на родине. Иногда она выбиралась из своего инвалидного кресла и поднималась по лестнице на руках, на что вряд ли решилась бы в дорогом ресторане в Лондоне без пандусов для маломобильных людей. Этот опыт заставил ее задуматься о том, что у людей, передвигающихся на коляске, могут быть индивидуальные потребности, которые могут быть отражены в дизайне средства передвижения.

По данным Британского Красного Креста, в Великобритании более 3 млн человек нуждаются в инвалидной коляске, но у них нет возможности ее приобрести. Благотворительная организация сообщает о недостатках в системе обеспечения населения средствами реабилитации, из-за чего многие нуждающиеся остаются запертыми в своих домах.

На прошлой неделе британские ученые из семи университетов показали на научном фестивале в Халле "умные" брюки для помощи маломобильным людям, сообщает Financial Times. Брюки оснащены искусственными мышцами и электронными датчиками. Предполагается, что технология поможет улучшить двигательные функции ослабленных людей или людей с инвалидностью. Проект стоимостью в £2,5 млн (более $3 млн) профинансировал Исследовательский совет по инженерным и физическим наукам Великобритании.

Роботизированные брюки, похожие на яркие леггинсы для фитнеса, мало весят, поддерживают человека при движении, уменьшают риск падения и придают ногам дополнительную силу при подъеме со стула или ходьбе по лестнице. Размер штанов тоже меняется автоматически, чтобы их было легче надевать и снимать.

Брюки состоят из искусственных мышц – длинных пластиковых пакетов, похожих на сосиски, со сжатым воздухом внутри, и новых композитных материалов, сделанных из графена и пластмассы, которые могут становиться мягкими от нагревания слабым электрическим током. Технологию назвали "Правильные штаны" по аналогии с "Неправильными штанами" из английского пластилинового мультфильма "Уоллес и Громит" – механическими штанами на дистанционном управлении для выгуливания собаки.

По словам Джонатана Росситера, профессора робототехники в Бристольском университете, другие создатели экзоскелетных протезов используют технологии, значительно увеличивающие возможности человека с инвалидностью. Команда "Правильных штанов" хотела создать что-то для мягкой стимуляции собственных мышц у тех людей, у которых еще осталась сила в ногах. "Если мы сможем дать людям с инвалидностью возможность увеличить силу собственных мышц хотя бы на 10%, это существенно повлияет на их жизнь, поможет им жить независимо и с достоинством", – рассказал Росситер.

Материал предоставлен проектом +1.