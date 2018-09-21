В Москве пройдет бесплатный семинар по уходу за людьми с деменцией

АНО "Альцрус" – единственная в России организация, помогающая пожилым людям с деменцией, – проведет в Москве, в пансионате сети "Опека" бесплатный семинар "Школа заботы" по уходу за больными с деменцией. На мероприятии можно будет получить необходимую информацию о болезни, составить план действий по уходу и получению льгот. Об этом сообщается на сайте организации.

Мероприятие пройдет 6 октября с 11:00 до 18:00 в пансионате для пожилых людей "Перовский" (Москва, 2-я Фрезерная ул., д.4). Участие в семинаре бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире от деменции страдает 35,6 млн человек, и это число удвоится к 2030 г. Каждые три секунды в мире у кого-то диагностируют приобретенное слабоумие. Наиболее частой причиной (60-70% всех случаев) возникновения деменции у пожилых людей является болезнь Альцгеймера – неизлечимое заболевание, при котором у человека появляется забывчивость, теряются навыки ориентации в пространстве и способность к обучению.

Человек становится полностью несамостоятельным, и часто члены семьи не знают, что делать. Для этого "Альцрус" уже несколько лет проводит обучающие семинары в Москве и Санкт-Петербурге, на которых родственники больных учатся ухаживать за своими близкими, а также получают поддержку от других участников семинара с похожими проблемами. "Наш обучающий семинар дает силы и понимание того, что деменция – это еще не конец жизни. У нас создается очень дружественная атмосфера понимания и поддержки. Участники могут задавать самые болезненные вопросы, рассказывать то, чем они не могут поделиться со своими друзьями, коллегами", – рассказала +1 президент организации "Альцрус" Александра Щеткина.

Участники семинара смогут узнать симптомы и стадии заболевания, какие современные лекарства используются для лечения, в чем отличия интернатного и домашнего ухода, как организовать пожилому человеку с деменцией общение и досуг. Родственники получат рекомендации по бытовым вопросам – кормлению, гигиене, профилактике пролежней больных. Отдельное внимание на семинаре будет уделяться правовым вопросам – как оформить инвалидность, недееспособность, опекунство.

Ведущие семинара – врач-геронтопсихиатр, главный врач частной психотерапевтической клиники Mental Health Center Мария Гантман и врач-психиатр Елена Пономарева.

Материал предоставлен проектом +1.