Аэропорт Сингапура начал тестировать роботизированный терминал

Терминал № 4 аэропорта Чанги, основного аэропорта Сингапура и одного из крупнейших авиационных хабов Юго-Восточной Азии, самый маленький по размеру, но наиболее технологически оснащенный. Терминал полноценно функционирует с октября 2017 г., являясь одновременно испытательным полигоном для внедрения и испытания всех существующих технологий, позволяющих автоматизировать различные этапы работ. Цель Сингапура - в ближайшие десять лет построить в аэропорту суперсовременный, максимально роботизированный терминал. Об этом сообщает Bloomberg.

По задумке проектировщиков, сооружение станет одним из крупнейших и наиболее автоматизированным терминалом в мире с пропускной способностью в 50 млн пассажиров в год. Специально под него уже готовится третья взлетно-посадочная полоса. По словам министра транспорта Сингапура Кхо Бун Вана, этот объект будет непревзойденным по размеру и сложности. Министр финансов страны Хенг Сви Кит заявляет, что новый терминал №5 крайне необходим для государства, но его строительство обойдется в десятки миллиардов долларов.

"Аэропорты становятся все крупнее и нуждаются в обработке все больших объемов пассажиров. Учитывая необходимость обеспечения быстрого, эффективного и бесперебойного обслуживания, автоматизация является единственным способом добиться этого", – считает Джеффри Лоу, управляющий директор консалтинговой компании Asian Sky Group.

У Сингапура много причин роботизировать работу аэропорта Чанги. Этот город-государство с населением около 6 млн человек ограничен в трудовых ресурсах, что усугубляется старением населения. Также растет число людей, отказывающихся заниматься физическим трудом: обрабатывать вручную багаж или упаковывать еду в пищевые контейнеры. Кроме того, Сингапуру необходимо постоянно улучшать деятельность аэропорта, чтобы опережать своих конкурентов, которые тоже модернизируют и расширяют собственные воздушные мощности. Поэтому управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) и подконтрольные государству предприятия, обеспечивающие наземное обслуживание, вместе с кейтеринговой фирмой SATS объединились для внедрения автоматизации производственных циклов на базе терминала № 4.

Компания SATS тестирует автомобиль с дистанционным управлением, который забирает вещи пассажиров из самолетов и перевозит их в зону обработки багажа всего за десять минут, а также испытывает автономный электромобиль для доставки документов на авиагрузы. Кроме того, используя детекторы света и измерение дальности, SATS отрабатывает прокладку маршрутов для доставки тележек с едой весом до 200 кг в лаунж залы (зоны повышенной комфортности).

Кухни SATS только в Сингапуре производят почти 100 тыс. блюд ежедневно. Многие процессы в них автоматизированы. Роботизированная система упаковки столовых приборов повысила производительность на 36%, а на конвейерной линии по комплектации подносов теперь работает 9 сотрудников взамен прежних 45. Благодаря предпринимаемым мерам за последние четыре года производительность персонала с точки зрения добавленной стоимости на единицу занятости выросла на 11%.

Главный исполнительный директор SATS Алекс Хангейт напоминает, что по оценкам экспертов, с 2018 по 2035 гг. свыше 1 млрд человек в Азии совершат свой первый полет. "Автоматизация поможет компании управлять растущими объемами пассажиров без привлечения дополнительной рабочей силы", – уверен он.

ST Engineering Co., ведущая технологическая компания Сингапура, испытывает в терминале №4 автономные телескопические трапы, которые самостоятельно стыкуются с входной дверью самолета с помощью системы лазеров и камер. CAAS тестирует "умную" башню, альтернативный командно-диспетчерский пункт, помогающий авиадиспетчерам мониторить движение самолетов в воздухе посредством цифровых инфракрасных камер. Их задача увеличивать дальность видимости в темное время суток и в условиях тумана.

Последние шесть лет подряд аэропорт Чанги признается лучшим в мире влиятельной британской частной консалтинговой компаний Skytrax, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Чанги и связанные с ним авиационные предприятия и службы дают работу примерно 21 тыс. человек, обеспечивая около 3% ВВП Сингапура.

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