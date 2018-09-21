В Рунете запустили онлайн-курс об осознанном потреблении

Российские активисты запустили бесплатный онлайн-курс об осознанном потреблении "Теперь ТАК". Каждую неделю участники будут получать письма, из которых постепенно узнают, как производить меньше отходов и научиться их разделять и сдавать на переработку, экономить ресурсы дома и на работе, собрать экологичный гардероб, провести праздник и поехать в путешествие, не нанося вреда природе. Курс предназначен для тех, кто задумывается о последствиях потребления, но не знает с чего начать. Подписаться на обучающую рассылку можно на сайте проекта. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Программу разработали партнер коммуникационного агентства Gravity Антон Ногинов, основатель интернет-магазина натуральной косметики и полезных продуктов "Осока Высокая" Екатерина Колчанова и автор Telegram-канала "Муки осознанного выбора" Маша Гельман. Курс состоит из шести блоков: "мусор", "дом", "гардероб", "путешествия и транспорт", "вечеринки и подарки", "работа". Каждый модуль включает от одного до семи электронных писем с советами и лайфхаками, практическим домашним заданием, ссылкой на полезные сервисы и продукты, вдохновляющими видео или музыкальными треками, ответами экспертов и единомышленников на вопросы. В завершение курса участники пройдут тест и получат сертификаты бережного потребителя.

По словам авторов, обучающая программа имеет прикладной характер, в нее включено минимальное количество теоретических фактов. "Курс не свод строгих правил, а скорее, вспомогательная система координат. Мы "пробуем ТАК", "стараемся ТАК" и даже "не всегда ТАК" - только через личный пример и помощь другим бережное потребление может стать новой нормой. Давайте попробуем ТАК", - рассказал Антон Ногинов.

По наблюдению активистов, все больше людей обращаются к жизни без отходов. Появляются новые законопроекты о раздельном сборе и запреты на использование пластиковых пакетов. "Когда все вокруг меняется, должны меняться мы и наш подход к быту: прогресс должен отражаться не только на технологии производства и продаж, но и на потреблении, - заметила Екатерина Колчанова. - Сохраняя прежние привычки потребления и не задумываясь об их последствиях, мы проигрываем - и личным кошельком и более глобально. Мы создали этот курс, не только, чтобы учить, но и чтобы учиться у его слушателей, через их вопросы и обратную связь".

Материал предоставлен проектом +1.