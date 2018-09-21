Пакистанские рыбаки столкнулись с сокращением улова

В пакистанской провинции Синд с 350-километровой береговой линией в сентябре значительно снизился улов рыбы. Выручка местных рыболовов не окупает эксплуатацию лодок. Рыболовство является одной из основных сфер прибыли для жителей провинции. Об этом сообщает издание The News International.

На сентябрь в Синде традиционно приходятся крупные объемы улова рыбы. Однако в этом сезоне в регионе с июня наблюдается штормовая погода. Сильные приливы, которые обычно заканчиваются в середине августа, продолжаются в Синде до сих пор. Как подчеркивает издание, на это указывают данные, полученные от жителей прибрежных территорий города Татта и граничащих с ним населенных пунктов провинции.

Рыболовство в июне и июле в этом регионе запрещено правительством Пакистана. Это связано с тем, что на эти месяцы приходится сезон размножения наиболее ценного вида креветок для коммерческой ловли. Запрет на рыболовство в сезон размножения введен с той целью, чтобы защитить молодь.

Рыболовный сезон в Синде обычно начинается 1 августа. Однако в этом году местные рыболовы столкнулись со значительным сокращением улова. Точных данных на данный момент нет. Как подчеркивает The News International, улова в этом сезоне недостаточно для того, чтобы окупить эксплуатационные расходы на лодки, включая топливо и лед для заморозки рыбы.

Местные жители связывают сложившуюся ситуацию с климатическими изменениями, деградацией среды обитания рыбы и загрязнением морской воды.

По данным The News International, рыболовство является источником доходов для более чем 300 тыс. домохозяйств в Пакистане. Береговая линия государства занимает более 1050 км. В прибрежных водах Пакистана обитает 800 морских видов. Из них 120 имеют важное коммерческое значение.

Как подчеркивают местные жители провинции Синд, наблюдается сокращение как коммерческих морских видов, так и тех, которые не предназначены для коммерческого вылова. В регионе практикуется рыболовство на больших лодках, которые остаются в открытом море на несколько дней, а также маленьких судах, которые отправляются в море рано утром и возвращаются вечером. По мнению местных рыбаков, разрешение пакистанского правительства использовать большие лодки для коммерческого рыболовства наравне с небольшими морскими судами оказывает негативное воздействие на морскую среду.

В интервью изданию капитан морского судна из Карачи Маджид Мотани подчеркнул, что большие промысловые лодки находятся в море в течение нескольких суток, что приводит к чрезмерному вылову рыбы.

Согласно докладу ФАО "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2018", общее производство рыбы в 2016 году достигло рекордного объема - 171 млн т. На протяжении последних десятилетий потребление рыбы росло: 20,3 кг на душу населения в 2016 году в сравнении с менее 10 кг в 1960-х годах. По данным оргпнизации, около 59,9% основных видов промысловых рыб в настоящее время вылавливают на биологически устойчивых уровнях. При этом 33,1% добывают на биологически неустойчивых уровнях: ситуация описана в докладе как "тревожная".

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