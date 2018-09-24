Американские фермы использовали антибиотики в течение года после введения ограничений

Животноводческие фермы в США продолжают в "неприемлемых" количествах использовать антибиотики, которые Всемирная организация здравоохранения классифицирует как "критически важные" для лечения людей. Это происходит несмотря на введенные в прошлом году ограничения, которые должны были уменьшить использование препаратов. Об этом сообщает The Guardian.

Выводы о количестве антибиотиков сделала Служба по безопасности и контролю за продуктами питания министерства сельского хозяйства США после исследования тысячи образцов тканей животных, забитых на десятках американских мясокомбинатах. Оказалось, что фермы, которые в том числе поставляют мясо крупным представителям пищевой промышленности, компаниям Tyson Foods, Cargill и JBS, продолжают использовать антибиотики, причем по сравнению с 2016 года количество обнаруженных препаратов в образцах мяса даже увеличилось – с 363 до 461. По данным экспертов, более 150 ферм используют по крайней мере один "критически важный" антибиотик в своей цепочке поставок. На 46 фермах было обнаружено пять и более препаратов, на 18 – девять и более.

Чрезмерное использование антибиотиков приводит к тому, что бактерии вырабатывают устойчивость, то есть лекарства перестают работать при лечении болезней у людей. По данным Review on Antimicrobial Resistance ("Обзор по антимикробной резистентности") за 2016 год, из-за устойчивости бактерий к лекарствам ежегодно погибают 700 тыс. человек во всем мире.

В январе 2017 года управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ввело регламент, запрещающий давать антибиотики без рецепта ветеринара и использовать препараты только для того, чтобы стимулировать рост и набор веса, что было нормальной практикой для мясной промышленности в течение многих лет.

Бюро расследовательской журналистики выяснило, что в правилах управления по санитарному надзору есть лазейки, которые позволяют фермерам использовать многие запрещенные антибиотики в таком же объеме, как до ужесточения законодательства. Эксперты говорят о необходимости ужесточить борьбу с чрезмерным использованием препаратов на фермах.

Представители мясной промышленности заявили, что из данных исследования нельзя делать какие-то выводы. По их словам, анализ показал только присутствие антибиотиков в мясе, но не болезни, для лечения которых использовались препараты. Все лекарства, утверждают они, были одобрены для лечения животных управлением по санитарному надзору США и принимаются по показаниям ветеринаров.

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