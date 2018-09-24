Роботизация создаст 133 млн новых рабочих мест в ближайшие пять лет

Всемирный экономический форум (ВЭФ) представил исследование Future of Jobs 2018 о рынке труда в ближайшем будущем. Согласно документу, к 2022 году роботизация сократит количество старых рабочих мест на 75 млн, но при этом создаст 133 млн новых, более приспособленных к новому разделению труда между людьми и машинами. Об этом сообщается в отчете организации.

Для исследования эксперты опросили кадровиков и топ-менеджеров из 300 международных компаний, работающих в 12 индустриях в 20 развивающихся и развитых странах мира. По данным опросов, сейчас 71% рабочих задач выполняют люди, 29% – машины. К 2022 году люди потребуются только для решения 58% задач, в то время как машины возьмут на себя 42% обязанностей.

В 2020 году появится на 33% больше вакансий в областях, связанных с анализом данных, большими данными, инновациями, машинным обучением и искусственным интеллектом, разработкой приложений и программного обеспечения, информационной безопасностью, блокчейном, продажами и маркетингом. При этом за этот же срок исчезнут 24% таких профессий, как бухгалтер, секретарь, специалист техподдержки, офис-менеджер, заводской рабочий и специалист по ремонту техники.

Эксперты ВЭФ предупреждают, что работающим россиянам вскоре потребуются такие навыки, как способность быстро обучаться, критически мыслить и решать проблемы системно. Кроме того, необходимо развивать умение программировать и эмоциональный интеллект. Если российским работодателям понадобятся работники с другими навыками, с большей вероятностью (86%) они станут нанимать в штат новых сотрудников, уже обладающих нужной квалификацией, чем переобучать существующих сотрудников (68%).

Половина всех компаний ожидает, что к 2022 году сократится количество сотрудников, работающих полный день. При этом 40% компаний надеются увеличить количество штатных сотрудников, 25% ожидают появления новых должностей.

По прогнозам специалистов, глобальный рынок труда сильно изменится в ближайшие 10-15 лет из-за развития технологий, смены поколений и перехода к экономике предпринимателей. Исследования консалтинговой компании Deloitte показывают, что полную занятость сменят временный и удаленный форматы работы. Наибольший потенциал роботизации скрыт в автомобилестроении, металлургии, нефтегазовой промышленности, сферах электроники, фармацевтики, пищевого производства, банковском и финансовом секторах. В меньшей степени она коснется образования, здравоохранения, коммуникаций и других креативных и гуманитарных сфер. Самыми востребованными навыками работника будущего станут эмпатия и профессионализм, ораторское мастерство, владение языками, проактивность, критическое мышление и способность анализировать.

Согласно атласу новых специальностей Московской школы управления "Сколково" и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, к 2030 году в России появятся 186 новых специальностей в 25 сферах, в том числе в медицинской, туристической, авиационной, строительной и культурной. Среди профессий будущего – проектировщик "умного" дома, экоаналитик, игромастер, science-художник, медиаполицейский, инфостилист и космобиолог.

Материал предоставлен проектом +1.