Эксперты выявили 65 способов "зеленого" применения блокчейна

Новый доклад для Всемирного экономического форума, опубликованный на Всемирном климатическом саммите консалтинговой консалтинговой фирмой PwC, представил более 65 областей, в которых может использоваться технология блокчейн, для того чтобы решать самые насущные экологические проблемы. Об исследовании рассказывает Environmental Leader.

Решения, рассмотренные авторами исследования Building block(chain)s for a better planet, варьируются от децентрализации управления природными ресурсами, в частности энергетическими и водными, до создания более прозрачных цепочек поставок, и создают новые механизмы для привлечения инвестиций, которые понадобятся для обеспечения низкоуглеродного и устойчивого экономического роста. Кроме того, они дают возможность разблокировать и монетизировать природный капитал, заключенный в экологических системах.

Технология блокчейн изначально являлась основой для криптовалюты биткоин, и первым ее возможности стал тестировать финансовый сектор. Блокчейн - это распределенная (децентрализованная) база данных, в блоках которой записываются сведения о совершенных транзакциях, число которых не ограничено; новые блоки рассылаются для проверки всем компьютерам сети. В так называемом публичном блокчейне равным доступом к данным обладают все участники сети. Отличительной особенностью блокчейна является то, что данные в блоках невозможно изменить, что играет решающую роль при регистрации права на тот или иной актив.

Еще одним достижением блокчейн-разработчиков стали смарт-контракты на базе протокола Ethereum. Это компьютерные алгоритмы, вступающие в силу автоматически при исполнении прописанных в них условий - без участия человека. Это позволяет исключить из сделки между сторонами посредника, а значит - сократить затраты времени и денег.

Специфика блокчейна может использоваться для повышения экологичности глобальных цепочек поставок и может предотвращать незаконную деятельность, отслеживая доставк рыбы "от удочки до тарелки" или происхождение таких товаров, как пальмовое масло, говядина и соя, чтобы удостовериться, что данные товары были произведены без ущерба для окружающей среды и использования рабского труда. Прозрачность крайне важна для влияния на потребительские решения, повышения ответственности на всех уровнях цепи поставок, как говорится в докладе, она и стимулирует появление новых механизмов управления.

Кроме того, смарт-контракты могут создать основу для регистрации конкретных прав на пользование ресурсами для рыбаков и местных сообществ. Объединение блокчейна с концепцией "интернета вещей" способствует улучшению мониторинга и хранения данных об изменении температур, снижении либо повышении загрязнения атмосферы - например, в различных точках города либо на промышленных объектах.

Авторы исследования, однако, отмечают, что эти и другие решения до сегодняшнего дня были мало задействованы разработчиками, инвесторами и правительствами в целях устойчивого развития.

"До недавних пор в центре внимания бизнеса и инвесторов были блокчейн-приложения для финансов и коммерческой деятельности. Но свежие идеи по применению этой молодой технологии могут помочь добиться больших успехов в сохранении окружающей среды. Это могут быть прозрачные, надежные и этичные цепочки поставок, стимулирование ответственного производства и потребления, создание основ для необходимого перехода к низкоуглеродной децентрализованной энергетике, водоснабжению и транспорту", - комментирует Селин Эрвейджер, партнер PwC в Великобритании.

Как отмечает Environmental Leader, при правильном подходе блокчейн обладает значительным потенциалом для перехода к более чистым и более ресурсосберегающим децентрализованным решениям, открывает доступ к природному капиталу и расширению прав и возможностей местных сообществ.

"Если история чему-либо нас научила, так это тому, что перемены к лучшему не произойдут автоматически, - отметил Доминик Вагрей, глава Центра общественных благ Всемирного экономического форума. - Они потребуют целенаправленного сотрудничества между различными заинтересованными сторонами, начиная от технологических отраслей и заканчивая разработкой политики в области охраны окружающей среды. Новые цифровые платформы должны оказывать поддержку этим заинтересованным сторонам, чтобы развивать не только использование технологии, но и совершить системный сдвиг, который позволит этой технологии укрепиться".

Блокчейн, созданный для решения глобальной экологической проблемы, создан и российскими разработчиками: DAO IPCI - цифровая платформа для выпуска и торговли "зелеными" финансовыми инструментами, такими как углеродные единицы и "зеленые" облигации.

По словам основателей компании Сергея Лоншакова, Алексея Шадрина и Антона Галеновича, пользователями блокчейна могут стать любые страны, муниципалитеты, частные компании, которые намерены торговать на рынке своими квотами на эмиссии парниковых газов, заверенными независимым аудитором. Это позволяет инвесторам поддерживать экологически ответственные проекты с подтвержденными результатами деятельности. С начала 2016 года в блокчейне зарегистрировано 1,6 млн углеродных единиц, эквивалентных тоннам выбросов углекислого газа, которые были сокращены. Другая команда - Aira Lab - ведет мониторинг загрязнения атмосферы с помощью автономных дронов, оснащенных набором датчиков и передающих информацию в распределенную базу данных.

Материал предоставлен проектом +1. Больше новостей о социальной ответственности ищите здесь.