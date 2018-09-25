Британское общество может стать некурящим к 2030 году

Исполнительное агентство министерства здравоохранения и социального обеспечения Великобритании Public Health England (PHE) сообщило, что через пять лет лишь каждый десятый гражданин страны будет курить сигареты. Кроме того, предполагается, что к 2030 года Соединенное Королевство сможет объявить себя обществом свободным от табачного дыма. Об этом сообщает CNN.

Согласно данным Национальной статистическая службы страны, в 2017 году 400 тыс. британцев бросили курить. На сегодняшний день признают себя курильщиками 6,1 млн человек, что составляет 14,9% населения страны. Снижение количества никотинозависимых, как отмечает PHE, превратилось в тренд. Так, в 2011 году доля любителей табачных изделий в британском обществе достигала 19,8%, а в 2016 году она уменьшилась до 15,5%. Кроме того, по информации Национальной службы здравоохранения страны (NHS), в 2016 году в Великобритании было зарегистрировано 77900 смертей, связанных с курением, что на 2% меньше, чем годом ранее. Базируясь на цифрах статистики и придерживаясь мнения, что тенденция к снижению сохранится, PHE предсказывает, что в 2023 году число курильщиков в Соединенном Королевстве будет в пределах 8,5 – 11,7%.

Также в начале сентября на ежегодной выставке NHS Health and Care Innovation Expo 2018 исполнительный директор PHE Дункан Селби призвал NHS взять на себя обязательство превратить к 2030 году Великобританию в государство свободное от табачного дыма. Указанная цель предполагает, что к названной дате менее 5% населения страны должно оставаться зависимым от никотина.

Несмотря на положительную динамику, экспертов PHE тревожит, что большинство тех, кто пытается избавиться от пагубной привычки, не прибегают для этого к самым эффективным методам. Шесть из десяти курильщиков хотят бросить курить, но основная их часть полагается только на свою силу воли. Такой способ, как утверждают специалисты, является наименее действенным.

18 сентября по инициативе PHE стартовала кампания Stoptober, побуждающая людей отказаться от сигарет на 28 дней в октябре. 28-дневный срок выбран неслучайно. Он основывается на научных исследованиях, доказывающих, что, если человек сможет воздерживаться от курения в течение этого времени, то вероятность того, что он останется некурящим навсегда, возрастает в пять раз.

Хотя статистические данные показывают, что общее число зависимых от никотина британцев быстро снижается, эксперты считают, что необходимо еще многое сделать, чтобы уменьшить неравенство, существующее между разными социальными группами. Только устранив его, можно будет прийти к свободному от табака обществу. По информации PHE, каждый четвертый человек, занятый рутинным или физическим трудом курит. Для сравнения среди людей, выполняющих квалифицированную работу или занимающих руководящие должности, только каждый десятый зависим от этой пагубной привычки.

"В то время как уровень курения в среднем снижается, самые бедные и наиболее обездоленные категории курильщиков остаются позади. Если к 2030 году правительство намерено достичь цели о создании свободного от табачного дыма общества, необходимо изыскать финансирование", – считает Дебора Арнотт, исполнительный директор благотворительной организации Action on Smoking and Health, которая борется за ограничение продаж сигарет и табака и разъясняет населению риски связанные с курением.

Арнотт предлагает взимать с табачной промышленности сбор по принципу "платит загрязнитель", а собранные таким образом деньги тратить на борьбу против табачных изделий и пропаганду здорового образа жизни.

"Производители табака являются одними из самых прибыльных компаний на Земле. Они могут легко позволить себе затраты на радикальные меры, способные снизить уровень курения", – уверена Арнотт.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 6 секунд в мире от заболеваний, связанных с табаком, умирает один человек, что составляет почти 6 млн смертей в год. Прогнозируется, что к 2030 году эта цифра вырастет до 8 млн смертей ежегодно, при этом 80% жертв предотвратимых болезней будут проживать в странах с низким и средним уровнем дохода.

Материал предоставлен проектом +1.