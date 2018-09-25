Франция решила избавиться от искусственного рифа из автомобильных шин

Французские водолазы с прошлой недели вылавливают сотни старых автомобильных шин в 500 м от береговой линии между Каннами и Антибом. Раньше предполагалось, что шины станут убежищем для морских обитателей, однако проект оказался неудачным. Об этом сообщает AFP.

25 тыс. автомобильных шин были сброшены в 1980-х годах у побережья Средиземного моря в заповедной зоне, где запрещено ловить рыбу. Ожидалось, что на искусственном рифе поселятся кораллы и другие морские существа. Теперь стало ясно, что шины только загрязняют дно у побережья. Глава местной ассоциации рыбаков Денис Дженовезе подтверждает, что большая часть обитателей Средиземного моря избегают жить внутри шин, сделанных из резины, каучука, продуктов переработки нефти и других химических веществ.

"В 1980-х годах мы надеялись, что можем восстановить там водную жизнь, но это не сработало, – рассказал мэр Антиба Эрик Дюпла. – Оказалось, что шинный риф не подходит для живых существ".

Исследование 2005 года Университета Ниццы показало, что шины выделяют токсичные химические вещества, в том числе тяжелые металлы, которые представляют угрозу для жизни людей. Власти Франции также забеспокоились, что после 40 лет на морском дне шины могут раскрошиться на мелкие кусочки и навредить популяции водорослей.

Первая миссия по очищению побережья прошла в 2015 году, тогда со дна подняли 2,5 тыс. шин. Сейчас проходит второй этап очистки, водолазы вытащат около 10 тыс. шин в течение нескольких недель. Оставшиеся 12,5 тыс. будут подняты весной 2019 года. "После этого мы оставим в покое морское дно, чтобы оно могло восстановиться естественным путем", – рассказал морской биолог Патрис Франкур из Университета Ниццы.

Деньги на очистку выделили власти Франции (€1 млн) и компания по производству шин Michelin (€200 тыс.). Водолазы обматывают шины кабелем, затем вытягивают их наверх с помощью специально оборудованной лодки с подъемным механизмом. Работу осложняет вздымающийся со дна белый песок, который сильно ухудшает видимость. Потом шины отправят в центры переработки в Ницце, где из них сделают строительные материалы.

Материал предоставлен проектом +1.