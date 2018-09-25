В ФРГ появились первые в мире пассажирские поезда на водородном топливе

Впервые в мире в Германии ввели в эксплуатацию поезда, работающие на водороде. Цель проекта предложить экологически чистую альтернативу загрязняющим атмосферу дизельным локомотивам. Об этом сообщает Euronews.

17 сентября два железнодорожных состава, получивших название Coradia iLint, приступили к региональным перевозкам пассажиров по маршруту длиной в 99779 км между городами земли Нижняя Саксония в северной части Германии. Поезда оборудованы водородными топливными элементами, генерирующими электроэнергию посредством химической реакции, возникающей при взаимодействии водорода и кислорода. Кроме того, локомотивы оснащены батареями для накопления излишков электричества, которые расходуются позже по мере необходимости. Для пополнения запасов водородного топлива на одной из промежуточных станции установлен стальной резервуар высотой в 12 м, снабженный насосной системой.

Новые локомотивы на водородном топливе способны развивать скорость до 140 км/ч и преодолевать расстояние до 966 км без дозаправки. По словам Шона Литстера, преподавателя машиностроения из Университета Карнеги-Меллона (Питтсбург, США), эти показатели примерно соответствуют техническим характеристикам дизельных поездов.

Разработала и изготовила инновационные поезда французская компания Alstom. По заказу земли Нижняя Саксония она планирует построить еще 14 локомотивов, оснащенных водородными топливными элементами. Их общая стоимость составит €81 млн ($94,6 млн). Как утверждают представители компании Alstom, интерес к водородным поездам уже проявили и другие земли Германии, а также некоторые европейские страны. В самой Франции выход первого экологически чистого железнодорожного состава в рейс ожидается только к 2022 году.

Единственными побочными продуктами, выделяемыми в окружающую среду в результате их деятельности, являются пар и вода. Эксперты признают, что пока производство водородных локомотивов обходится дороже изготовления дизельных аналогов. Но зато, по мнению Шона Литстера, они дешевле в эксплуатации, так как процесс получения водородного топлива технически несложен.

"Вы можете получить водород из источников возобновляемой электроэнергетики, таким образом, ветропарки, солнечные фермы, плотины – все, что может вырабатывать электричество, может генерировать водород", – объясняет Шон Литстер. Также он добавляет, что водород можно производить из природного газа, что расширяет географию и возможности извлечения этого топлива.

Специалисты считают, что поезда, работающие на водородном топливе, могут стать хорошей альтернативой не только для стран, которые не располагают или имеют ограниченные запасы нефти, но и для государств, не испытывающих недостатка в этом ресурсе. Экологичная и более экономичная водородная технология, обеспечивающая нулевой выброс в атмосферу, позволит защитить окружающую среду от загрязнения.

В прошлом году в области экологичного железнодорожного транспорта отличилась и Австралия. Первый в мире поезд на солнечных батареях, состоящий всего из двух вагонов, запустили в прибрежном городе Байрон-Бей, популярном месте отдыха для серфингистов и дайверов со всего мира. По маршруту длиной в 3 км, соединяющему бизнес-центр города с пляжем, курсирует винтажный поезд. Средство передвижения было построено в 1949 г. из авиационного алюминия на заводе, который во время Второй мировой войны выпускал самолеты. Изогнутые солнечные панели размещены на крыше состава и заряжают комплект аккумуляторных батарей, установленных на месте одного из демонтированных дизельных двигателей. Солнечные поезда также являются отличной возможностью снизить экологическую нагрузку на курортные зоны с жарким климатом, позволяя перевести часть общественного транспорта на чистую солнечную энергию.

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