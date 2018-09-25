Популяция тигров в Непале увеличилась в два раза

За девять лет популяция тигров в Непале выросла почти в два раза. Сейчас в стране насчитывается 235 особей, по сравнению с 121 тигром в 2009 году. Об этом сообщает в пресс-релизе WWF Непал.
Непал первым выполнил обязательства, принятые на Международном тигрином саммите, который проходил в Санкт-Петербурге в 2010 году. Тогда главы 13 стран, где обитают тигры, договорились удвоить мировую популяцию тигров к 2022 году. Стратегия получила название Tx2 goal.
"Каждый тигр имеет значение для Непала и для всего мира", – заявил представитель WWF Непал Гана Гуранг.
Чтобы подсчитать количество особей, в местах обитания тигров были установлены тысячи фотоловушек, которые отслеживали животных в течение нескольких месяцев.
Активисты считают, что Непал смог достичь таких результатов благодаря политическим усилиям – к примеру, изменением стандартов управления охраняемыми территориями, эффективной надзорной деятельностью и применяющимся инновациям. Кроме того, экологи отмечают сплоченность местных жителей в достижении природозащитных целей.
Власти Непала также отметили вклад актера Леонардо Ди Каприо, который финансирует сохранение тигра в национальном парке Бардия через благотворительный фонд Leonardo DiCaprio Foundation. "Когда мы работаем вместе, мы можем спасти дикую природу Земли – даже виды под угрозой вымирания", — заявил Ди Каприо.
Бенгальские тигры – самые крупные хищники на планете. Большая их часть живет в Гималаях на территории Индии и Непала. Снижению популяции тигра способствовали браконьерство и потеря мест обитания. За 110 лет количество особей уменьшилось со 100 тыс. до 3,2 тыс.
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