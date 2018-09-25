The Guardian рассказала о жестоком обращении со свиньями на британских фермах

Сотрудники свинофермы Fir Tree в графстве Линкольншир (Великобритания) жестоко обращаются с животными, сообщает The Guardian со ссылкой на два источника – работников Мэтью и Эша. Владельцы фермы, семья Годфри, отрицают, они провели расследование совместно с Королевским обществом по предупреждению жестокого обращения с животными (RSPCA), после которого были уволены четыре человека.

Источник издания Мэтью раньше работал на одной из свиноферм, Grange de Lings, принадлежащей компании Elsham Linc семьи Годфри (годовой оборот - 21 млн фунтов стерлингов ($27,7 млн). Он решил рассказать о жестокости по отношению к животным после того, как увидел видеорепортаж Sky News, где рабочие на ферме Fir Tree пинали свиней, кололи вилами и защемляли их головы воротами загонов.

Мэтью рассказал, что по правилам нужно перегонять свиней из одного загона в другой в спокойном темпе, однако работники всегда кричат на животных. "Однажды (коллега) должен был перегнать свинью в ужасный загон с крысами. Поросенок забился в угол, а тот стоял над ним и бил деревянной доской снова и снова по ребрам и рылу", – сообщил Мэтью. Он также утверждает, что животные умирают от боли, потому что рабочих не обучили гуманному забою. По словам Мэтью, он видел, как в одну свинью стреляли несколько раз, прежде чем она умерла.

Члены семьи Годфри полностью отрицают обвинения, но говорить с журналистами The Guardian напрямую отказались. Семья обещает провести полное расследование, в том числе устроить допросы работникам фермы Grange de Lings. Кроме того, они утверждают, что Мэтью – недостоверный источник информации.

Мэтью ушел с фермы из-за споров с руководством и из-за травмы, которую получил при неправильном использовании оборудования для клеймления. Он считает, что семья Годфри не знает о ситуации на фермах. Его мнение разделяет Эш, другой источник издания, работающий в сельском хозяйстве. Он рассказал, что на фермах свиней бьют по голове деревянными досками, а рабочие тыкают в глаза животным пальцами, чтобы заставить их двигаться.

Директор организации Animal Equality (отстаивает права животных) Тони Шефард рассказывает, что общество часто не осознает масштаб проблем в сельском хозяйстве. По ее словам, многое из того, о чем рассказывают источники, – обычная практика на британских фермах. "Нам говорят, что у нас самые высокие стандарты содержания животных в мире. Но мы довольно часто получаем звонки от людей, которые бывают по работе на фермах и остаются шокированными тем, что они видели", – рассказывает она.

The Guardian предполагает, что работники ферм могут жестоко обращаться с животными из-за плохих условий труда и проблем с психическим здоровьем. По данным Национальной статистической службы Великобритании, показатель самоубийств среди фермеров один из самых высоких в стране по сравнению с другими профессиональными группами, причем среди людей, которые работают на животноводческих фермах, риск выше среднего по стране почти в два раза. "Фермеры работают в дерьмовых условиях за дерьмовую зарплату, – рассказал Эш. – Я думаю, что они вымещают зло на свиньях".

За последние несколько месяцев в Великобритании появились несколько историй о жестоком обращении с животными на свинофермах с момента мартовской публикации видеозаписи в Sky News. К примеру, в июле The Times опубликовала доказательства проблем на свинофермах в графстве Бедфордшир, а в августе появилось видео с нарушениями на ферме по производству органических молочных продуктов в Сомерсете.

"У нас есть очень строгие рекомендации по обращению с животными, однако трудно отследить, когда действия работников выходят за рамки. Когда приходят аудиторы, люди не ведут себя плохо", – рассказывает Зои Дэвис из Национальной ассоциации свиноводов. Сейчас обсуждается возможность поставить на фермах видеокамеры, чтобы следить за работой фермеров. По словам Дэвис, если работник заметил нарушения на ферме, он может позвонить или отправить анонимное сообщение в ассоциацию.

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