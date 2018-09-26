Исследование: молодые женщины в Великобритании обеспокоены угрозами личной безопасности

Британская НКО Girlguiding опубликовала результаты анонимного опроса, посвященного тому, как девочки и молодые женщины в возрасте от 7 лет до 21 года оценивают различные аспекты своей жизни, включая отношения с обществом. Оказалось, что за последние пять лет девушек стали больше беспокоить вопросы собственной безопасности. 63% опрошенных в возрасте 13 до 21 года признались, что они или их знакомые чувствуют угрозу, будучи на улице, и 47% заявили, что они или их знакомые чувствуют себя уязвимыми, находясь в общественном транспорте. 82% cообщили, что подвергались той или иной форме домогательств и (или) словесным оскорблениям с сексуальным подтекстом. Об исследовании сообщает ВВС.

"Одна вещь могла бы сделать жизнь девушек лучше: если бы ходить по улицам в одиночку стало бы безопасно", - приводят авторы исследования слова одной из участниц 11-16 лет. Другая девушка, 17-21 лет, считает, что жизнь стала бы лучше, если бы "такие вещи как домогательства и преследование воспринимались всерьез и наказывались должным образом".

Разделы исследования были посвящены таким темам, как образование, уровень психологического комфорта, лидерство и ролевые модели, отношение к внешности, социальная активность, безопасность, гендерное равенство и неравенство. Опрос проводится уже десять лет подряд, и исследователи имеют возможность сравнить свежие ответы участниц с ответами за предыдущие годы, и отследить тенденции в их восприятии себя и оценке качества своей жизни. Собранные данные, согласно заявлению авторов, используются органами власти, образовательными учреждениями, другими НКО и самими девушками, чтобы узнать истинные масштабы проблем, с которыми молодые женщины сталкиваются в повседневной жизни: иногда это "шокирующие примеры неравенства и давления".

Возрастающее (по сравнению с 2013 годом) число девочек испытывает недоброжелательность и агрессию в интернете, большее число из них сообщило о нежелательном контенте сексуального характера, который присылают им другие пользователи. Но изменилась и реакция на преследование в сети: число девушек, сообщающих о нем администрации соцсетей, выросло вдвое - с 23% в 2013 г. до 46% в 2018 г. Игнорировать оскорбления стало меньше девушек - 25% против 39%.

Есть еще одна тенденция, которая вызывает особое беспокойство у авторов исследования: выросла доля девушек, которые считают приемлемой вербальную или даже физическую агрессию романтического партнера.

В исследовании сообщается, что с годами большее число девушек стало замечать сексизм во всех областях жизни - в семье, учебных заведениях, CМИ и кинематографе. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что тема стала чаще получать публичное освещение (в том числе в результате кампаний в соцсетях #MeToo и #TimesUp, аналогичных русскоязычной #Янебоюсьсказать.

"Сексизм в повседневной жизни грозит эскалацией домашнего и сексуального насилия, - комментирует проблему Анастасия Ермолаева, директор Нижегородского кризисного центра, психиатр и психотерапевт. - Главный источник секстистских стереотипов у молодежи - это родители. Школа может это дополнять, потому что туда приходят ученики и учителя из семей со своим мировоззрением, соцсети - усиливать. Склонность разделять эти стереотипы у девушек есть, но к счастью, многие из них сейчас отрицательно относятся к сексизму".

Материал предоставлен проектом +1.