В местах гнездования морских черепах на пляжах Кипра обнаружен микропластик

В песке на нескольких пляжах Кипра, являющихся местом гнездованиям зеленых и головастых морских черепах, обнаружены частицы микропластика. Показатели были названы вторыми худшими в мире после пляжа в провинции Гуандун на юге Китая. К такому выводу пришла группа морских биологов Эксетерского университета в Великобритании. Работа опубликована на страницах научного журнала Marine Pollution Bulletin. Об этом сообщает издание Phys.org.

Результаты исследования показали, что на глубине 60 см находилось до 5,3 тыс. частиц микропластика на куб. м. Количество фрагментов пластиковых отходов на поверхности - 130 тыс.

"Мы взяли 1,2 тыс. образцов песка с 17 зон гнездования зеленых и головастых морских черепах и обнаружили частицы микропластика по всей глубине этих пляжей", - сказала один из авторов работы, исследователь Центра экологии и охраны окружающей среды при Эксетеровском университете доктор Эмили Дункан. Она пояснила, что физические свойства микропластика отличаются от натуральных отложений, поэтому их высокая концентрация в песке может изменить условия в местах гнездования и повлиять на спаривание животных.

"Например, от температуры, при которой вызревает яйцо, зависит пол потомства. При более теплых условиях обычно развиваются особи женского пола. Требуются дополнительное исследования для анализа влияния микропластика на яйца черепах", - добавила Дункан.

В работе говорится, что чаще всего в песке встречались гранулы пластика, а также элементы пластиковых отходов, отколовшиеся от более крупных объектов.

Авторы работы предполагают, что микропластик попал на кипрские пляжи вместе с океаническими течениями. Промышленные объекты вблизи этих территорий отсутствуют.

Согласно подсчетам Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), отходы в океанах на 80% состоят из пластика. Ежегодно в Мировой океан попадает 8 млн пластиковых отходов. Особую угрозу представляет микропластик, который попадает в организм морских животных. Ежегодно в воде оказывается 51 трлн частиц микропластика. Специалисты ООН подсчитали, что к 2050 году пластика в мировом океане будет больше, чем рыбы.

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