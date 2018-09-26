Парализованный американец смог ходить благодаря вживленному электроду

Команда клиники Мэйо (один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в американском городе Рочестере, штат Миннесота) сумела добиться того, что парализованный ниже пояса пациент смог самостоятельно пройти больше 100 метров. Добиться такого эффекта нейрохирурги смогли благодаря имплантированному в спинной мозг электроду, позволяющему стимулировать выжившие нервные окончания. Об этом сообщает издание The Independent.

Восстанавливающее лечение проводили 29-летнему жителю города Тома (штат Висконсин) Джереду Чинноку, парализованному после аварии на снегоходе пять лет назад. Врачи поместили электрод в эпидуральное пространство (полая область вокруг спинного мозга) пациента. Аккумулятор, связанный с имплантом проводом, вживили в стенку брюшной полости. Электрод управляется дистанционно. После того, как его выключают, мужчина снова теряет способность двигаться.

В первую неделю после операции Чинноку пришлось носить поддерживающее оборудование, чтобы снизить риски в случае падения, его сняли спустя 25 недель. После года тренировок Чиннок смог пройти самостоятельно 102 метра. Он двигался без остановок 16 минут.

Как уточняет издание, хотя мужчина может самостоятельно встать и пойти, ему необходимо опираться на ходунки. Чиннок надеется, что скоро сможет проделать путь без помощи ассиситивного устройства "хотя бы до холодильника".

Врачи считают достижения прорывом, но специалистам еще предстоит установить, каким образом в результате стимуляции поврежденного спинного мозга восстанавливается двигательная функция. В клинике предполагают, что

дело в остатках нервных волокнах, которые сохраняют связь с мозгом.

"Сейчас перед нами реальный вызов: понять, как и почему это случилось, и какого рода пациенты будут отвечать на подобную терапию", - заявила ведущий исследователь лаборатории ассистивных и восстановительных технологий при клинике Мэйо доктор Кристин Чжао.

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