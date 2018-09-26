Калифорнийским ресторанам запретят выдавать посетителям пластиковые трубочки

Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал закон, согласно которому местные рестораны cмогут выдать пластиковые трубочки для напитков только по запросу посетителя. Политик надеется, что нововведение заставит жителей штата задуматься об альтернативах одноразовому пластику. Об этом сообщает издание The Huffington Post.

Из-за размера соломинки и иные мелкие пластиковые предметы сложно собирать и перерабатывать. Поэтому они являются одним из самых распространенных видов мусора, легко попадают в океан и в организмы животных. По подсчетам экспертов, пластиковые предметы составляют 80% мусора в океане. По данным ООН, ежегодно из-за пластикового мусора погибают около 1 млн морских птиц и 100 тыс. морских млекопитающих.

"Пластик помог продвинуть инновации в обществе, но наше увлечение одноразовыми предметами привело к катастрофическим последствиям. Из-за пластика в океане ежегодно умирают миллионы животных. Исследователи обнаружили 80 пластиковых пакетов в желудке черного дельфина, погибшего в Тайланде. Из-за них животное не могло переваривать пищу, - написал Джерри Браун в официальном заявлении. - Это очень маленький шаг - сделать так, чтобы посетитель, который хочет трубочку, попросил ее. Может, это заставит остановиться и задуматься об альтернативах".

Калифорния - не единственный регион, где отказываются от пластиковой посуды. В июле соломинки запретили во всех местах общественного питания в Сиэтле, штат Вашингтон. Запрет пластиковых соломинок одобрили в канадском городе Ванкувер. Аналогичное предложение выдвинул Европейский союз. Запрет может вступить в 2019 году в Шотландии. К 2030 году от пластиковых трубочек, кружек, пакетов и других одноразовых предметов может отказаться Тайвань.

Несмотря на угрозы, которые несет одноразовый пластик природе, многие выступают против запретов, называя их вмешательством в личную жизнь. Ряд оппонентов обратил внимание на то, что могут пострадать люди, которые в связи с особенностями здоровья могут пить только через соломинки. Однако, по данным портала Global Citizen, уже существует множество альтернатив пластиковым трубочкам: соломинки для напитков делают из бумаги, бамбука, стекла и даже стали.

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