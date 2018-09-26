Популярный гербицид делает пчел более восприимчивыми к воздействию патогенных бактерий

Американские ученые установили, что глифосат (ядовитое вещество, одно из самых популярных средств борьбы с сорняками) уничтожает полезные бактерии в органах пищеварения пчел, что делает насекомых более уязвимыми перед смертельными инфекциями. Исследование, опубликованное в научном журнале PNAS, показывает, что гербицид может быть одной из причин сокращения популяции опылителей, от которых зависит урожайность более половины продовольственных культур. О выводах специалистов сообщает The Guardian.

"Мы доказали, что совокупность микроорганизмов в пищеварительной системе тех пчел, которые подвергаются воздействию глифосата, сокращается", - рассказали авторы исследования, специалисты Техасского университета в Остине. Ученые, в частности, установили, что молодые рабочие пчелы,попавшие под воздействие вещества, чаще умирали от вредоносных бактерий. Другое исследование, опубликованное китайскими специалистами в июле, показало, что из-за глифосата медленнее развиваются личинки медоносных пчел.

"Ранние работы говорили о том, что токсины напрямую мало затрагивают пчел. Однако новое исследование показывает, что использование пестицидов может вызывать значительные непредвиденные последствия", - заметил исполнительный директор британской организации по охране беспозвоночных Buglife Мэтт Шэрлоу.

"Исследование представляет собой дополнительное доказательство того, что использование пестицидов в большом количество ведет за собой сложно предсказуемые последствия", - добавил профессор исследовательского университета в Сассексе (графство в Юго-Восточной Англии) Дэйв Гулсон, предложив включить глифосат в список угроз насекомым.

Профессор химии в Королевском технологическом институте Мельбурна (Австралия) Оливер Джонс обратил внимание на то, что исследование показывает лишь то, что "глифосат может потенциально влиять на бактерии в кишечном тракте пчел, а не на то, что он действительно делает это".

Представители транснациональной компании Monsanto, выпускающей глифосат под торговой маркой Roundup, поставили под сомнение выводы ученых. "Утверждения о том, что глифосат негативно влияет на медоносных пчел, ложные. Ни одно масштабное исследование не связало глифосаты с сокращением численности пчел. Независимые научные исследования, проведенные в последние 40 лет, показывают, что вещество не представляет угрозы для людей, животных и окружающей среды, в целом", - заявили в компании. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения включила глифосат в список веществ, которые предположительно могут провоцировать развитие раковых клеток. Ряд научных организаций впоследствии опровергли выводы ВОЗ.

По последним оценкам ЮНЕП, более 20 тыс. видов пчел находятся на грани исчезновения. Среди возможных причин сокращений популяций насекомых ученые называют утрату среды обитания, изменение климата, неоникотиноиды (токсичные соединения-инсектициды) и антибиотики.

Материал предоставлен проектом +1.