В мире растет спрос на пластмассы растительного происхождения

Биопластики составляют менее 5% из миллионов тонн пластмасс, производимых в мире каждый год. По мере того, как общество осознает вред, наносимый пластиком, ученые пытаются создавать его из биоматериалов, таких как мякоть кактусов, панцирей креветок и сахарного тростника. О разработках в области альтернативных экологически безопасных пластмасс рассказывает Thomson Reuters Foundation.

Текила, авокадо и кукуруза доказывают свою ценность не только в качестве традиционной мексиканской кухни. Они становятся ключевыми компонентами для быстрорастущего рынка. По словам основателя мексиканской компании BIOFASE Скотта Мунгуя, пока основным препятствием для популярности биопластиков является дороговизна изготовления.

Основанная в мексиканском штате Мичоакан - крупнейшем центре культивации авокадо - BIOFASE использует тонны косточек, остающихся после переработки плодов, для изготовления соломинок для питья и столовых приборов.

Другая мексиканская компания - Ecoshell - применяет в этих целях отходы сахарного тростника и кукурузный крахмал. Ее столовые приборы, сумки и контейнеры экспортируются за рубеж. По словам основателя Ecoshell Карлоса Камачо Вивара, рост спроса обусловлен запретом, который некоторые мексиканские штаты наложили на использование пластиковых пакетов и полистирена. Он заявляет, что его продукция разлагается за несколько месяцев.

Промышленные эксперты говорят, что биопластики, которые изготовлены из возобновляемых органических материалов, имеют двойное преимущество: сельскохозяйственные отходы используются для создания продуктов, которые потенциально быстрее и легче утилизируются, чем традиционные пластмассы на основе ископаемого топлива.

Но ученые и специалисты отрасли предупреждают, что не все биопластики на самом деле экологичны. Некоторые содержат высокий процент традиционного пластика или, в зависимости от применения и компонентов, не могут быть биоразлагаемыми или пригодными к компостированию.

По словам Дэвида Грюэлла, директора Центра биопластиков и биокомпозитов в Айове, заведующего кафедрой промышленной инженерии в Университете штата Северная Дакота, биопластики привлекают внимание общества из-за широкого освещения опасности традиционных пластмасс. Но он считает, что с их помощью проблему не решить.

"Мы не хотели бы выступать за то, чтобы бросать в воду биопластики стало нормальным", - сказал Грюэлл.

Между тем, к биопластику присматриваются и крупные корпорации, такие как Ford. Автопроизводитель тестирует пластмассы, которые на 20% изготовлены из волокна агавы - растения, из которого делают текилу. Такие пластмассы должны сделать автомобили более легкими и, следовательно, сократить расход топлива. Пионером в этой области был основатель компании Генри Форд. Он использовал для изготовления частей кузова пластмассу из сои.

Биопластик пытались разрабатывать и отечественные специалисты. Технология производства пластмасс из древесных опилок еще в 1961 году была запатентована в СССР.

Ожидается, что производство пластмасс в течение следующих 20 лет удвоится. По данным некоммерческой организации Plastic Oceans Foundation, ежегодно в мире производится около 300 млн тонн пластика, половина которого предназначена для одноразового использования. Ежегодно в океан попадает от 8 до 15 млн тонн. В связи с этим ряд стран частично или полностью запретил производство и продажу пластиковых пакетов на своей территории. Среди них - Сингапур, Бангладеш, Тайвань, некоторые штаты Индии, ЮАР, Кения, Танзания и Занзибар.

Материал предоставлен проектом +1.