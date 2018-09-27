Африканский фермер получил премию за восстановление деградированных земель

Фермер Якуба Савадого из Буркина-Фасо удостоен международной премии "За целесообразное жизнеобеспечение" (Right Livelihood Award) за борьбу с опустыниванием земель и засухой с помощью традиционного для африканского континента метода агрономии. Об этом сообщает Thomson Reuters Foundation.

Победителю премия присуждена с формулировкой "за превращение бесплодной земли в лес и демонстрацию того, как фермеры могут восстанавливать плодородие почв, инновационно используя знания коренных народов и местных общин". Савадого известен в мире, как "человек, который остановил пустыню". Начиная с 1980-х гг., с помощью древнего народного способа он занимается восстановлением зеленого покрова, опустыненных из-за климата и антропогенного воздействия земель в Сахеле. Так называется регион полузасушливых полей и саванн, протянувшийся на 3900 км от Атлантического океана до Красного моря. Он проходит по территориям 11 государств, отделяя пустыню Сахару от более плодородных земель юга.

Савадого выкапывает в бесплодной твердой почве, подвергшейся уплотнению и эрозии, небольшие, но многочисленные ямы, называемые местным населением "заи". Они задерживают дождевую воду, препятствуя ее преждевременному испарению. Кроме того, Якуба наполняет их остатками биомассы, повышая плодородие. Все это позволяет растениям выдерживать засушливые периоды. Помимо этого, африканский фермер вырастил лес на территории почти в 40 га, высадив в нем более 60 видов деревьев и кустарников.

"Якуба Савадого поклялся остановить пустыню – и он сделал это", – сказал Оле фон Уэкскул, исполнительный директор Right Livelihood Award Foundation.

Сначала местные жители не принимали деятельность Савадого, обзывая его сумасшедшим. Посевы фермера неоднократно поджигали. Но со временем люди оценили усилия активиста. Тысячи земледельцев прошли обучение под руководством Савадого. В результате продуктивность десятков тысяч гектаров деградированных земель была восстановлена как в Буркина-Фасо, так и в соседней Республике Нигер. Это помогло снизить уровень голода в зоне рискованного земледелия.

Метод выкапывания "заи" позволяет фермерам получать урожаи даже в засушливые годы. Деревья, высаживаемые рядом с посевами, служат для обогащения почв полезными веществами, производства фуража и для создания дополнительных бизнес-возможностей, например, занятия пчеловодством. Кроме того, "заи" помогают сельхозпроизводителям адаптироваться к изменениям климата, снижать уровень бедности в регионе и предотвращать локальные конфликты, связанные с борьбой за воду и другие ресурсы. Учредители премии считают, что использование "заи" вместе с другими агроприемами естественного восстановления могло бы стать важным инструментом противодействия вынужденной миграции и обеспечения мира.

"Для меня большая честь получить премию, которая позволит мне настойчиво продолжать усилия по защите леса и дикой природы. Надеюсь, что законность, обеспечиваемая этой наградой, поможет вдохновить и поощрить и многих других к возрождению их собственных земель на благо природы, местных общин и будущих поколений", – прокомментировал Якуба Савадого свое награждение.

Победителей ежегодной премии, которую, как отмечает Thomson Reuters Foundation, называют "Альтернативная Нобелевская премия", объявили 24 сентября в Стокгольме. Жюри рассмотрело 107 кандидатур из 50 стран. Помимо Савадого, в числе трех лауреатов, которых наградят денежными призами, премию получат коллектив из трех правозащитников из Саудовской Аравии за попытки реформировать тоталитарную политическую систему своей страны и агроном из Австралии за простой, недорогой и быстрый метод лесовосстановления.

"Передовая работа лауреатов в борьбе за подотчетность, демократию и возрождение деградированных земель дарит потрясающую надежду и заслуживает самого пристального внимания в мире. Во времена вызывающего тревогу экологического упадка и провального политического руководства они показывают путь вперед в совершенно другое будущее", - отметил Оле фон Уэкскул.

Денежное обеспечение каждой премии составляет SEK 1 млн шведских крон (EUR €96 тыс.). Победители имеют право расходовать указанные средства только на свою общественно полезную деятельность, а не на личные нужды. Вручение наград пройдет 23 ноября в Стокгольме.

О жизни Савадого был снят документальный фильм "Человек, который остановил пустыню", который вышел на экраны в 2010 г.

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