Половина звонков на мобильные телефоны в США в следующем году будут мошенническими

Почти половина звонков на мобильные телефоны в США в 2019 г. будут мошенническими. Такие данные содержатся в новом отчете американской компании First Orion, которая специализируется на технологиях управления вызовами и защиты абонентов. Об этом сообщает издание The Independent.

Как говорится в исследовании, в 2017 г. доля мошеннических звонков в США составила 3,7%, в 2018 г. - 29,2%. В следующем году специалисты компании прогнозируют рост до 44,6%. В работе отмечается, что абоненты мобильных операторов все чаще предпочитают не отвечать на входящий звонок с неизвестным номером.

"С каждым годом потребители сталкиваются с большим количеством мошеннических звонков, которые нарушают право на неприкосновенность частной жизни", - отметил исполнительный директор компании и научный руководитель First Orion Чарльз Морган.

Как говорится в работе, чаще всего мошенники используют так называемый метод "районирования спутников", чтобы заставить пользователя ответить на звонок. В данном случае номер телефона входящего вызова повторяет префикс региона, где зарегистрирована SIM-карта жертвы. Таким образом пользователь предполагает, что звонок безопасен.

Ранее исполнительный вице-президент First Orion Скотт Хамбучен заявил, что в результате мошеннических звонков пользователи мобильных телефонов в США теряют сотни миллионов долларов в год. Частично с проблемой помогают справиться приложения, блокирующие мошеннические звонки. Однако они способны определять только те номера телефонов, которые внесены в базу данных.

В настоящее время Федеральная комиссия по связи США (FCC) совместно с First Orion и мобильными операторами ищут новые решения для защиты пользователей от нежелательных звонков.

По данным министерства внутренних дел России, самые распространенные схемы телефонного мошенничества в России - обман по телефону, когда мошенник требует выкуп или взятку за освобождение якобы из отделения полиции знакомого или родственника абонента; SMS-просьба о помощи - требование перевести определенную сумму на указанный номер с использованием обращений "мама", "друг", "сынок" и прочие; телефонный номер-"грабитель" - платный номер, за один звонок на который со счета абонента списывается денежная сумма.

Мошенники также часто манипулируют выигрышами в лотерею и просят пользователя приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды, либо перевести крупную сумму на свой счет, а потом ввести специальный код. Другая тактика - сообщение об ошибочном переводе средств, когда мошенники просят вернуть деньги якобы совершенного ими перевода.

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