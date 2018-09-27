Средиземноморская диета может помочь в профилактике депрессии

Традиционная диета в западных странах основа на на большом количестве мяса, продуктов высокой степени обработки, насыщенных жиров и сахара. Люди, которые выбирают так называемую средиземноморскую диету, примерно на 33% меньше склонны к депрессии, сообщается в исследовании, которое возглавил Университетский колледж Лондона. О его результатах рассказывает The Independent.

"Существует сильная связь между более высокой приверженностью средиземноморской диете, более низкой подверженностью воспалительным заболеваниям и более низким риском депрессии", - делают вывод авторы работы.

В исследовании были рассмотрены пищевые привычки 36 тыс. человек из Франции, Австралии, Испании, США и Великобритании. Как отмечают ученые, в наши дни, когда психическое здоровье становится приоритетом для национальной системы здравоохранения Великобритании и других стран, "диетическое консультирование" со стороны врачей может улучшить самочувствие людей, снизить затраты на лечение и потери от падения производительности.

Воспаление является частью иммунного ответа организма на присутствие чужеродного белка и может усиливаться в связи со стрессом, употреблением алкоголя и рационом, в котором преобладают жирные и сладкие продукты. Фрукты и овощи, бобовые и орехи, как правило, cодержат много клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантных плотных полифенолов, которые могут уменьшить воспаление. Рыба - основа средиземноморской диеты - богата полезными для мозга жирными кислотами.

"Диета, способствующая воспалениям, может вызывать системное воспаление всего тела, и это может напрямую увеличить риск депрессии, - считает Камилла Лассаль из Университетского колледжа Лондона. - Появляются также данные, свидетельствующие о том, что связь между кишечником и мозгом играет ключевую роль в психическом здоровье и что эта ось модулируется желудочно-кишечными бактериями, cостав которых может быть изменен нашими пищевыми привычками".

Однако эти утверждения оспариваются другими учеными, которые утверждают, что надежных доказательств пока не существует, так как трудно провести крупномасштабный эксперимент, в котором тысячи людей можно было бы разделить по группам с разными типами питания.

Соавтор исследования Тасним Акбарали из научной медицинской организации Inserm (Франция) считает, что существуют веские аргументы в пользу того, чтобы считать питание одной из основ психического здоровья.

"Результаты нашего исследования говорят в пользу того, чтобы при посещении врача производилось диетическое консультирование, особенно если речь идет о специалистах в области психического здоровья, - прокомментировал он. - Это важно не только для отдельного пациента, но также и для общественного здравоохранения, особенно сегодня, когда некачественное питание признано основной причиной ранней смерти в странах со средним и высоким доходом, а психические расстройства - ведущей причиной инвалидности".

Профессор Навед Саттар из Университета Глазго, не участвовавший в исследовании, отметил, что здоровое питание, вероятно, принесет много пользы, но тема его влияния на психическое здоровья нуждается в дальнейшем исследовании.

"Единственный способ доказать эту связь - провести большие исследования среди людей, подверженных риску депрессии. Tакие испытания потребуют значительных усилий, но представляются целесообразными. До сих пор были проведены только эксперименты небольшого масштаба", - сказал ученый.

Материал предоставлен проектом +1.