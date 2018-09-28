Американский производитель представил линейку джинсовой одежды из переработанного хлопка

Производитель одежды Levi Strauss & Co. объединился с компанией Outerknown для создания линейки одежды из переработанного хлопка. Для химической и механической обработки мужских вещей из осенне-зимней коллекции использовалась технология Wellthread от Levi’s. Об этом сообщает Environmental Leader.

В новой линейке, названной Wellthread x Outerknow, представлены рубашки, джинсы и куртки, сделанные из максимально возможного количества переработанных материалов. Например, внутренняя подкладка курток сделана из механически обработанного хлопка, а для внешней части использовалась джинсовая ткань вперемешку с волокном из древесины, полученной в устойчиво развивающихся лесах, и химически обработанных отходов хлопка. По словам руководителей компаний, каждый предмет одежды из новой линейки после использования также можно будет полностью переработать.

Компания Outerknown была создана профессиональным серфером Келли Слейтером и дизайнером Джоном Муром. "Мы сделали Outerknow, чтобы привлечь внимание к проблемам традиционных цепочек поставок и доказать, что вообще-то можно делать потрясающе выглядящую мужскую одежду по принципам устойчивости", – рассказал Слейтер.

Технология изготовления одежды Wellthread появилась в Levi’s в 2013 году, впервые она использовалась для коллекции Dockers. Процесс производства сочетает в себе устойчивый дизайн, различные экологические практики и забота о благополучии работников предприятия. Компания применяет в производстве энерго- и водосберегающие технологии. Для пошива одежды была создана специальная ткань из длинноволокнистого хлопка – Wellthread, которую, как объяснили в Levi Strauss & Co., можно легко переработать. Когда вещи из этого материала только появились в продаже, оборудования для переработки почти не было. Однако через несколько лет во всех магазинах Levi’s в США стало возможно сдать старые вещи на переработку.

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