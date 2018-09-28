В Бразильском атлантическом лесу построят "зеленый" коридор для животных

Три природоохранные организации, американская SavingSpecies, бразильская Golden Lion Tamarin и нидерландская DOB Ecology, купили в Бразилии участок земли, необходимый для строительства моста, так называемого коридора дикой природы. "Зеленый" мост поможет животным выбраться из изолированного заповедника Biológica União и расширит среду их обитания. Об этом сообщает National Geographic.

Заповедник Biológica União – один из немногих неповрежденных участков Бразильского атлантического леса. Раньше тропическая растительность занимала около 1,3 млн кв. км, однако сегодня более 85% леса уничтожено из-за жизнедеятельности человека – вырубок леса, сельского хозяйства и выпаса скота. Сохранившиеся лесные территории оказались разделены полями и дорогами. Число видов здесь резко сократилось с XVI века, когда европейцы колонизировали континент.

Сейчас в Biológica União обитают многие виды, находящиеся под угрозой исчезновения. В частности, заповедник является средой обитания маленькой обезьяны – золотистого львиного тамарина, – популяцию которой природоохранные организации смогли возродить. Защита этого вида обезьян была одной из целей строительства нового "зеленого" коридора.

"Фрагментация леса и дорожная инфраструктура отрезали популяции тамарина друг от друга. Так как тамарины живут на высоких деревьях, для их объединения был нужен "зеленый" коридор в виде навесного моста", – рассказал президент SavingSpecies Стюарт Пим изданию Mongabay.

Строительство моста началось в апреле. "Зеленый" коридор соединит заповедник и участок земли в 2,4 кв. км, который находится через четырехполосную автотрассу от него. SavingSpecies работали над проектом 10 лет. Сначала они убедили бразильскую дорожно-строительную компанию разрешить им построить мост через автомагистраль. Потом они ждали момента, когда владельцы ранчо, отделенного дорогой от заповедника, решат его продавать. Теперь на выкупленном участке собираются восстанавливать тропический лес.

Стоимость проекта превышает несколько миллионов долларов. Хотя точная сумма не разглашается, природоохранные группы подчеркивают, что это относительно дешевый способ сохранить среду обитания для вымирающих видов.

Исследование 2006 г. показало, что в районах, которые связаны "зелеными" коридорами, встречаются большое количество особей разнообразных видов животных по сравнению с изолированными территориями. Изолированность может привести к близкородственному скрещиванию, низкому генетическому разнообразию и вымиранию вида.

Материал предоставлен проектом +1.