Компании стали активнее раскрывать финансовую информацию о климатических рисках

Компании по всему миру стали активнее раскрывать финансовую информацию о климатических рисках. Такие данные содержатся в первом отчете рабочей группы по климатическим раскрытиям (TCFD), образованной Советом по финансовой стабильности (FSB). Об этом сообщает агентство Reuters.

Как подчеркивается в исследовании, среди опрошенных 1,7 тыс. фирм по всему миру большинство придерживается как минимум одной из рекомендаций, ранее разработанных TCFD. Рабочая группа была создана в 2015 году для разработки добровольных механизмов по раскрытию финансовых последствий, связанных с климатическими рисками. Рекомендации TCFD были опубликованы в июне прошлого года. Они направлены на раскрытие информации о влиянии изменения климата непосредственно на деятельность компаний из различных отраслей. В прошлом году рекомендации поддержали 100 фирм.

"Сегодня 500 компаний разделяют рекомендации TCFD, включая крупнейшие банки, пенсионные фонды, активы которых составляют около $100 трлн", - отметил председатель FSB Марк Карни.

Тем не менее, несмотря на то, что многие компании в целом активнее раскрывают информацию о климатических рисках и возможностях, отчетность о финансовых последствиях для фирм в связи с изменением климата встречается реже.

Как отмечается в докладе, некоммерческие организации чаще, чем финансовые компании, публикуют данные о целевых климатических показателях. В то же время финансовые фирмы интегрировали данные о климатических рисках в общую систему управления рисками для компаний. Меньше всего организации включают данные о долгосрочных климатических целях и устойчивости их бизнес-стратегий к различным сценариям изменения климата.

В июне 2019 года рабочая группа выпустит отчет по оценке раскрытия информации компаниями в 2018 году.

Как подсчитали эксперты Международного энергетического агентства (МЭА), для перехода к экономике низкоуглеродного развития потребуется $3,5 трлн ежегодных инвестиций до 2050 года. Это в два раза превышает нынешние показатели.

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