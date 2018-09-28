Сервис вызова такси создал фонд устойчивой мобильности в городах

Генеральный директор компании Uber Дара Хосроушахи заявил, что компания запускает Фонд для мобильной устойчивости (Fund for Sustainable Mobility) с бюджетом $10 млн. Инвестиции будут направлены на кампанию по введению сборов за перегруженность дорог в Нью-Йорке и ряде других городов, где представлен сервис. Другая часть инвестиций будет направлена на развитие сервиса по аренде электрических велосипедов в США. Об этом сообщает издание Environmental Leader.

В частности, Uber выступает с предложением к властям Нью-Йорка обложить налогом грузовики, частные автомобили, такси и мобильные платформы по заказу такси. Цель инициативы - уменьшить пробки на дорогах. Хосроушахи отметил, что введение платы за загруженность дорог является действенным решением для улучшения ситуации на дорогах в мегаполисах по всему миру.

Мобильная платформа также инвестирует $250 тыс. в некоммерческую организацию SharedStreets, которая разрабатывает единый стандарт для сбора открытых данных организаций об управлении улицами и загруженностью дорог. Данные помогут городским властям лучше понять, как жители используют те или иные улицы мегаполиса, чтобы улучшить стратегии городского планирования.

Фонд также инвестирует в развитие платформы по аренде электрических велосипедов Jump Bikes в Вашингтоне и Сан-Франциско, который ранее приобрела Uber. Сумма сделки оценивалась в $200 млн. Как отметили в компании, наблюдения показали, что в выходные дни, когда загруженность дорог в Сан-Франциско считается самой высокой, заказы поездок через Jump Bikes вырастают на 15%. Инвестиции будут направлены на развитие инфраструктуры для электрических велосипедов и, в частности, в строительство дополнительных зарядных станций.

В последнем рейтинге городов с самыми загруженными дорогами подконтрольной Porsche аналитической компании INRIX, в пятерку лидеров вошли Лос-Анджелес, Москва, Нью-Йорк, Сан-Паулу и Сан-Франциско. Как подсчитали аналитики компании, в 2017 г. водитель в Москве провел в пробках в среднем 91 ч. Это примерно 26% всего времени, которое он провел за рулем. В час пик москвичи стоят в пробках 34% всего проведенного за рулем времени, по выходным - 15%.

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