Появлению инновационных центров в малых городах РФ препятствует отсутствие коммуникаций

Вице-президент фонда "Центр стратегических разработок" Наталья Трунова уточнила, что 25% сельской местности России не обеспечено элементарными санитарно-гигиеническими условиями: водопроводом, канализацией. По ее мнению, инновационные центры не могут появиться там, где нет нормальных коммуникаций. Такое заявление эксперт сделала на форуме "Сообщество", который проходил в Калининграде 19-20 сентября.

Темой калининградского форума стало развитие малых городов и сельских территорий, около 1,6 тыс. человек из 57 регионов собрались обсудить насущные вопросы на 30 дискуссионных площадках с участием 135 экспертов. Активистов интересовало, как остановить отток жителей из деревень и поселений, как сохранить культурное наследие малых городов, как наладить с помощью онлайн-инструментов диалог между властью и горожанами, какие возможности государственной поддержки развития малых городов существуют и как ими можно воспользоваться.

"Мы привыкли к тому, что все активные люди сосредоточены в крупных городах, там есть профессиональные команды, а в малых городах муниципалитеты слабы. Практика показывает, что это не так. Если делать проект в малом городе — над ним трудится полгорода, и администрация с местными активистами реально включена в работу", - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на форуме.

По мнению замминистра, в малых городах чиновники ближе к жителям и с большей готовностью берутся за решение проблем.

Председатель Общественной палаты РФ Валерий Федоров отметил, что хотя чиновники и жители малых городов научились тесное взаимодействовать, новая Стратегия пространственного развития городов до 2025 года, подготовленная Минэкономики, оторвана от жизни. Проект программы находится на рассмотрении в правительстве РФ. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что программа будет принята до конца 2018 года.

Участники форума пытались сформулировать, каким должно быть современное сельское поселение. По мнению общественников, на селе нельзя обойтись без интернета, медицинских центров, домов культуры, дорог и магазинов.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию сельских территорий Евгения Уваркина сказала, что разработать единый стандарт для села не получится. Она отметила, что техники в сельском хозяйстве становится больше, а ручного труда и потребности в людях меньше. Кроме того, спикер отметила, что руководители на местах пытаются подстроится под федеральные дотационные программы развития и построить у себя в районе молочный или свиноводческий комплексы. Однако, по мнению Уваркиной, никто не задумывался, а нужны ли эти комплексы в этих районах.

Проблему оттока молодежи из села на профильной секции предложили решить с помощью обучающих, мотивационных программ.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич указал, что угрозу социальной стабильности в малых городах несут социальные сети. Он предложил поставить вопрос "о необходимости создания саморегулируемой организации, которая могла бы начать работу в сфере общественного контроля в российском сегменте интернета".

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и граждан, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Следующий форум пройдет 3-4 октября в Южно-Сахалинске. Главной темой форума станет - развитие рыбного хозяйства РФ. По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума (пройдет 2–3 ноября в Москве), а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

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