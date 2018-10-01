Российские специалисты изучат связь между химиотерапией и циркадными ритмами

Специалисты НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова намерены определить, в какие временные промежутки лучше всего вводить онкологическим больным препараты, атакующие раковые клетки. Результаты исследований в перспективе могут повысить эффективность химиотерапии и минимизировать вред для здоровых тканей и органов пациента. Об этом +1 рассказали в пресс-службе онкоцентра.

Команда планирует изучить взаимосвязь между процессом размножения раковых клеток и часовыми генами. Данная группа генов, открытая американскими учеными Майклом Янгом, Джеффри Холлом и Майклом Росбашем, отвечает за смену циркадных ритмов (циклические колебания интенсивности биологических процессов в организме, связанные со сменой дня и ночи).

"Особенность часовых генов в том, что они одновременно образуют замкнутый цикл положительной и отрицательной обратной связи. Ген кодирует белок, а белок активирует/подавляет экспрессию этого же гена. За счет этого и осуществляется взаиморегуляция и экспрессия генов - преобразования генетической информации в белок", - говорится в сообщении НМИЦ.

Специалисты планируют изучить взаимосвязь между экспрессией часовых генов, ее нарушениями и процессом размножения раковых клеток и выявить закономерности. Экспериментальное исследование рассчитано на трехлетний период, оно будет проводиться на модели рака яичника у лабораторных крыс и на клеточных культурах рака яичника человека.

Ученые, отталкиваясь от полученных данных об уровне экспрессии часовых генов в опухоли и в здоровых тканях организма, планируют определить временные промежутки, в которые химиотерапевтический препарат может быть максимально эффективен против опухоли и при этом минимально токсичен по отношению к здоровому организму.

Это не первые исследования в области хронохимиотерапии (химиотерапия по часам, вариант персонализированного лечения). Специалисты сравнивали выживаемость пациентов с раком толстого кишечника и раком молочной железы, которым вводили препараты в определенные часы, с теми, кто получал химию в стандартном режиме, то есть утром. Несколько исследований показали, что хронохимиотерапия увеличивала продолжительность жизни больного.

Однако пока исследований мало, поэтому метод не популярен среди врачей. Мешает и сложная организация процесса. "Чтобы подстроится под суточные ритмы конкретного организма и опухоли придется менять режим работы медицинского персонала и клиники, проводить химиотерапию, например, ночью или рано утром, или поздно вечером. То есть в свое время для каждого пациента", - пояснили в центре. Поэтому помимо основной задачи, команда постарается найти способ оптимизировать хронохимиотерапию и подстроить суточные ритмы под общепринятый график работы клиники.

Материал предоставлен проектом +1.