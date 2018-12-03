Дизайнеры предложили решение проблемы одиночества за счет проектирования городской среды

Выпускники Мельбурнской школы дизайна (Австралия) собрали потенциальные архитектурные решения, которые смогут решить проблему социальной изоляции и одиночества людей. О работе студентов пишет в своей колонке для издания The Conversation их преподаватель, кандидат архитектуры Мельбурнского университета Танзил Шафик.

Как отмечает эксперт, одиночество является глобальной проблемой. По данным исследования 2017 г. британского подразделения международной гуманитарной организации Красный Крест, более 9 млн взрослых жителей Великобритании (⅕ населения страны), чувствуют себя одинокими. Городская среда, по мнению дизайнеров, может либо способствовать потенциальному взаимодействию горожан, либо ограничивать его. Так, например, встречаясь на детской площадке родители чаще общаются друг с другом.

Чтобы обзавестись новыми друзьями, молодые урбанисты предлагают посетить ресторан, в котором незнакомым людям, сидящим за одним столом, предоставляются скидки. Так поощряются новые знакомства среди одиноких людей, например, студентов, приехавших из других стран.

Оживить и привлечь людей в переулки делового центра Мельбурна, по мнению дизайнера Денис Чэн, может комьюнити-сад. Место, где среди растений есть уголки для чтения с удобной мебелью, куда люди могут прийти и пообщаться во время обеденного перерыва.

Решением проблемы одиноких пожилых людей может стать проект "Воспитание". Идея заключается в создании детского сада совместно с домом для престарелых. В здании, по задумке авторов, должны быть отдельные пространства, где пожилые люди будут заниматься с детьми и рассказывать им истории. Такое занятие будет давать обитателям дома престарелых цель в жизни, считают дизайнеры.

Люди становятся одинокими и вследствие утраты близкого человека. Вместо того, чтобы покупать цветы перед походом на кладбище, выпускники школы дизайна предлагают их выращивать в отдельном сооружении. Таким образом для посетителей это станет своеобразной терапией: они смогут не только ухаживать за цветами, но и общаться с другими людьми, также пережившими потерю.

С одиночеством помогают бороться домашние животные, но есть люди, которые их не заводят, так как у них нет времени заботиться о питомце. Мобильное приложение под названием Puppy Society ("Щенячье общество") предоставляет возможность выбрать себе собаку в питомнике и навещать ее вместе с другими зарегистрированными участниками сообщества.

Студенты также спроектировали пространства для социального общения в многоквартирных домах и супермаркетах. Авторы не заявляют, что смогут полностью решить проблему одиночества, но показывают, как дизайн может помочь.

Согласно исследованию 2018 г. ученых из Гарвардского Университета, одиночество является угрозой здоровью человека, наряду с ожирением и курением. Человек, чувствующий себя одиноким подвержен стрессу, стресс, в свою очередь, провоцирует всплеск гормонов, которые запускают физиологические изменения в организме. Для борьбы с этой проблемой Великобритания даже назначила первого в мире министра по одиночеству.

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