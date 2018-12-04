Исследование: почти половина угольных электростанций убыточна

Экспертное сообщество Carbon Tracker исследовало прибыльность 6685 угольных электростанций, составляющих 95% существующих в мире мощностей, работающих на данном виде топлива. При рекордном взлете цен на уголь, наблюдавшемся в 2018 году, 42% производства электроэнергии из угля оказалось нерентабельным. О результатах исследования сообщает The Independent. Доклад опубликован накануне двадцать четвертой конференции ООН по изменению климата (СОР24), проходящей в польском городе Катовице с 2 по 14 декабря.

Климатические эксперты неоднократно предупреждали: чтобы предотвратить глобальную климатическую катастрофу, в течение ближайших 10 лет нужно закрыть большинство электростанций на угле. Однако до сих пор этот вид топлива остается во многих странах основным источником энергии. Среди них - Польша, страна, принимающая у себя СОР24: 80% электричества в государстве производится из угля.

Ожидается, что налоги на выбросы углекислого газа и ужесточение законодательства, направленного на борьбу с загрязнением, приведут к дальнейшему повышению цен. Climate Tracker прогнозирует, что к 2030 году доля нерентабельных угольных мощностей превысит 70% на фоне продолжающегося падения цен на энергию солнца и ветра.

Великобритания, Франция, Финляндия и ряд других стран поставили четкие цели по полному исключению угля из своего энергетического баланса. В других странах опасения за экономический рост и сохранение рабочих мест способствуют продолжению зависимости от угля.

Мэтт Грей, ответственный за подразделение энергетики и инфраструктуры в Carbon Tracker, сказал, что новая публикация "служит ориентиром для политиков, инвесторов и гражданского общества".

"Лоббизм и кумовство - это все, что может удержать на плаву угольную энергетику, что мы видим во всем мире на примере Дональда Трампа (президент США - прим. +1) и других", - считает он.

Президент США неоднократно высказывал поддержку "хорошему", "чистому" углю, однако в Carbon Tracker подсчитали, что страна сэкономит $78млрд, закрыв угольные станции в соответствии с Парижским соглашением. Между тем, согласно докладу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2017 году возобновляемая энергетика создала более 500 тыс. новых рабочих мест. Это на 5,3% больше, чем в 2016 году. Странами с наибольшим количеством рабочих мест в области возобновляемых источников энергии являются США, Китай, Индия, Япония, Германия и Бразилия: в них создано более 70% рабочих мест в отрасли возобновляемых источников энергии.

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