В Чехии обнаружили подпольную тигриную ферму для производства лечебных снадобий

В Чехии сотрудники полиции совместно с работниками таможни и экологической инспекции раскрыли организованную преступную чешско-вьетнамской группировку, занимающуюся незаконным разведением крупных представителей семейства кошачьих. Конечная цель заводчиков заключалась в выделке шкур и изготовлении из разных частей тела животных препаратов традиционной китайской медицины. Об этом сообщает британский ежедневник The Guardian.

На обнаруженной тигриной ферме были обнаружены холодильник с останками тигров, львов и пум, емкости с мясом и костями животных, только что убитый тигр.

Полиция завела дело в 2013 году, после того как сотрудники таможенной службы задержали вьетнамца с мешком костей тигра. Несколько месяцев спустя также при попытке экспорта во Вьетнам они нашли два тигриных скелета, спрятанных в музыкальных колонках. В дальнейшем при таможенном досмотре стали часто выявлять продукты, изготовленные из костей тигра: тигровое вино и бульон явно местного производства.

В 2015 году инспекция по охране окружающей среды провела полную инвентаризацию всего поголовья тигров в стране, чтобы выявить источник происхождения криминальных товаров. Перемещение тигров через границы строго контролируется международными нормами. Кроме того, согласно законам Чехии факт рождения, смерти или продажи тигра подлежит регистрации с уведомлением экологической инспекции.

Проверка показала наличие массовых нарушений учета. Они не позволяли отслеживать реальное количество и чрезвычайно высокую смертность тигров в негосударственных учреждениях. Оказалось, что в частных питомниках Чехии тигры умирали, не достигая пятилетнего возраста, хотя в дикой природе и зоопарках они могут жить дольше двадцати лет.

Подозрения пали на Людвика Берусека, члена известной чешской цирковой династии, владельца крупнейшего в стране питомника. Официально он разводил тигров и львов для цирков, сценических шоу и контактных зоопарков. Расследование выявило, что заказы ему давал вьетнамский трейдер Ли Ксуан Ву. Убивали животных и готовили из них разные снадобья чешский таксидермист (специалист по изготовлению чучел) Милош Грозинек при помощи Ли Ксуан Ву. Полиция установила, что группировка продавала средства для укрепления костей и лечения артрита по €60 за грамм. Шкуры реализовывались по цене от €2 тыс. до €4 тыс., а когти – по €100 каждый. Помимо экспорта во Вьетнам, значительная часть товара продавалась местной вьетнамской общине. В настоящее время всем подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве и торговле животными, занесенными в Красную книгу Международного союза охраны природы. Грозинек взят под стражу, два остальных участника группировки выпущены под залог. Берусек продолжает управлять питомником.

Следствие подозревает, что к торговле могут быть причастны многочисленные частные контактные зоопарки. Проживающие в них львята и тигрята, после того как достигают возраста в один год, не могут оставаться в таких учреждениях, представляя опасность для детей. Животные куда-то исчезают, при этом кто-то поставляет в контактные зоопарки новых хищников, чтобы заменить выбывших по причине возраста. Обычно подросших тигров и львов задействуют на несколько лет в цирковых или сценических шоу. Но по достижении животными половой зрелости, к четырем или пяти годам, они становятся слишком большими и опасными и для такого использования. Как отмечает The Guardian, содержать хищников дорого, а на мертвых зарабатывают большие деньги.

Эксперты предполагают, что Чехия не единственная страна ЕС, где существует бизнес.

"Мир уже потерял более 90% тигров, – говорит Киран Харкин из благотворительной организации "Четыре лапы". – Мы призываем Еврокомиссию защитить находящихся под угрозой исчезновения тигров и запретить коммерческую торговлю тиграми, выращенными в неволе. Торговцам тиграми и их жестокому бизнесу не должно больше быть места в ЕС".

По данным программы ООН по окружающей среде, глобальный оборот преступной индустрии по торговле дикими животными достигает $23 млрд в год. Еще сто лет назад популяция тигров в мире составляла около 100 тыс. особей, на сегодняшний день она сократилась до 3,5 тыс.

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