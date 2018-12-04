Власти австралийского города нашли дешевый способ бороться с мусором

Власти австралийского города Куинана установили сетки на двух дренажных трубах в природном заказнике Henley Reserve. Приспособления помогают предотвратить попадание отходов, переносимых ливневыми стоками из жилой зоны, в реку Ярра. За период с марта по август 2018 года "мусорные ловушки" собрали 370 кг отходов, включая бутылки и пластиковую упаковку. Власти назвали систему наиболее рентабельной и безопасной из существующих. О городской инициативе сообщает издание Weekend Courier.

Как уточнила мэр города Кэрол Адамс, сеть спроектирована таким образом, чтобы в нее не попадали животные. Когда устройство наполняется мусором, его снимают с помощью кранов. Городские рабочие вручную удаляют мусор из "ловушки" и направляют на специальное предприятие. Там мусор сортируют: органический трансформируют в мульчу (покрытие, которое защищает почвы и улучшает их свойства), остатки разделяют на вторичное сырье и отходы, не поддающиеся переработке.

По словам мэра, устройства уже используются в других муниципалитетах. По данным Weekend Courier, на производство, установку и дополнительный труд работников власти потратили $20 тыс. Город также рассматривал как вариант Gross Pollutant Traps (крупные ловушки, которые закапываются в землю и отфильтровывают мусор из ливневых вод), но они обошлись бы в четыре раза дороже.

Пост о дренажных сетках, опубликованный в официальной группе города в социальной сети Facebook в августе, в первые дни собрал 92 тыс. лайков. Как считает Адамс, интерес пользователей показал, насколько важно властям разного уровня уделять внимание экологическим инициативам и понять, что к серьезным изменениям могут привести и небольшие шаги.

Как отмечает издание Inhabitat, власти Куинана в ближайшие два года планируют установить в заповеднике еще три подобные сетки.

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