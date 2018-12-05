Британские кафе начали отказываться от блюд с авокадо

Ряд популярных британских кафе исключает из меню авокадо. В качестве одного из аргументов активисты приводят тот факт, что плод ввозят в страну на самолетах из Северной, Центральной и Южной Америки, что нельзя считать устойчивой практикой в условиях изменения климата. О решениях рестораторов сообщает The Independent.

"Не нужно быть гением, чтобы понять, что вкуснее та еда, которая не пролетела 5 тыс. миль (8047 км)", - объяснили свое решение в кафе Wild Strawberry Cafe (расположено на ферме Peterley Manor Farm в деревне Грейт-Миссенден, Великобритания). - Неправильно ввозить ингредиенты на самолетах, работающих на горючем, из Центральной и Южной Америки, Африки только для того, чтобы удовлетворить потребность в главном продуктовом тренде. Сейчас как никогда реальна угроза изменения климата столь, при этом существует множество вкуснейших, питательных продуктов в шаговой доступности".

В кафе также отметили, что из-за "одержимости авокадо в западном мире" повысился спрос на продукцию мексиканских производителей. Цены на плод значительно выросли, и, как отмечает The Independent, из-за этого прибыльным экспортом заинтересовались наркокартели.

"Леса вырубаются под плантации авокадо. Интенсивное сельской хозяйство такого масштаба вносит вклад в образование парниковых газов и усиливает давление на водные ресурсы", - добавили активисты.

На влияние производства авокадо обратили внимание и в кафе Tincan Coffee Co (Бристоль, Великобритания), где заявили об отказе от плода ранее в этом году. "Мы обожаем авокадо, особенно, когда оно подается с запеченным яйцом, но для нас всегда было важно управлять кафе в соответствии с этическими принципами", - заявил сооснователь заведения Адам Уайт. - Подавать авокадо, зная о влиянии фермерства на социально-экономическую обстановку в Мексике и Калифорнии, мы сочли неправильным".

Природоохранная организация "Гринпис" в Мексике еще в 2016 году прогнозировала, что жители и природа региона могут пострадать из-за растущего спроса на авокадо. "Транспортировка плода в другие страны требует больших объемов сельскохозяйственных химикатов и древесины. Данные факторы могут отразиться на состоянии окружающей среды и благополучии людей", - пояснили в организации.

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