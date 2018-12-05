Гостиницы международной сети будут перерабатывать остатки мыла

Гостиницы Hilton Garden Inn и Hampton by Hilton международной сети отелей и курортов Hilton будут перерабатывать оставшееся в номерах мыло. В планах управляющей компании Hilton Worldwide - достичь нулевых отходов мыла к 2030 г. Таким образом гостиницы сети присоединились к американской экологической инициативе Clean the World. В ее рамках остатки ненужного мыла перерабатываются в новые куски и распространяются в санитарных наборах среди жителей бедных стран. Об этом сообщает издание Environmental Leader.

По данным Clean the World, более 2 млн кусков мыла выбрасываются в гостиницах США ежедневно. В рамках проекта остатки мыла предоставляют более 5 тыс. гостиниц-партнеров. Среди них - международные сети Hyatt, Mandarin Oriental, Marriott, Holiday Inn и некоторые другие. Полученное от партнеров мыло измельчается и дезинфицируется. Впоследствии из него формируются новые куски мыла. В рамках Clean the World было распространено 44 млн пачек мыла в 127 странах с низким уровнем гигиены.

Ряд других гостиниц сети Hilton уже являются партнерами Clean the World. Благодаря новому партнерству количество отелей Hilton, принимающих участие в инициативе, увеличится вдвое. Снижение отходов из мыла - часть стратегии корпоративной социальной ответственности Hilton Worldwide: Travel with Purpose. В ее рамках компания планирует снизить экологический след наполовину к 2030 г.

Для оценки показателей корпоративной социальной ответственности Hilton Worldwide разработала платформу LightStay. Она позволяет компании вести отчетность по экологическим и социальным показателям гостиниц. Платформа позволила международной сети сэкономить порядка $1 млрд благодаря эффективному управлению водными ресурсами, электроэнергией и отходами. Сегодня Hilton Worldwide имеет более 5,4 тыс. отелей в 106 странах.

Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 2 млн человек в мире не имеют базовых средств санитарии, в частности, туалетов или выгребных ям. Из них 892 млн вынуждены испражняться на открытом воздухе: в уличных желобах, кустах или в открытых водоемах. По данным ВОЗ, во всем мире ежегодно 30 тыс. женщин и 400 тыс. младенцев умирают от инфекций, таких как сепсис. Причиной является недостаток воды и санитарии, а также недостаточное соблюдение требований к мытью рук. Гигиена рук - самая важная мера, позволящая избежать передачу потенциально вредных микроорганизмов и предотвратить распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Согласно рекомендациям ВОЗ, мыть руки необходимо с мылом в течение 20-30 секунд в случае загрязнения и после посещения туалета.

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