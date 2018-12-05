Национальный научный фонд США будет учитывать случаи домогательств

Национальный научный фонд США (NSF) изменил критерии выдачи грантов исследователям. Теперь при выдаче субсидий физическим лицам будет учитываться личное поведение. В случае если получатели субсидий замешаны в сексуальных домогательствах, NSF имеет право принять соответствующие меры. В том числе провести собственное расследование и прекратить выплату из средств гранта. Об этом сообщает издание The Independent.

NSF - независимое агентство при правительстве США, отвечающее за развитие науки и технологий. В 2017 г. гранты фонда получали около 40 тыс. ученых среди 2 тыс. исследовательских учреждений. Ранее критерии выдачи субсидий физическим лицам не включали личное поведение и персональные характеристики исследователей.

"Согласно широко распространенному мнению, наука непредвзята и хороший ученый всегда получит признание. В некоторых случаях это действительно так. Мария Кюри стала обладательницей двух Нобелевских премий. Однако по сей день повсеместно встречаются случаи гендерных предрассудков по отношению к женщинам-ученым", - отметила почетный историк науки из Корнеллского университета Маргарет Росситер.

В американских учебных заведениях женщины занимают порядка 30% позиций старших преподавателей. В 1994 г. Массачусетский технологический институт (MIT) провел исследование, согласно которому в то время в учебном заведении в профессорский состав состоял из 15 женщин и 194 мужчин. В настоящее время женщины в MIT занимают 20% позиций старших преподавателей математики, физики и информатики. Состав ассистентов профессоров наполовину состоит из женщин.

В США действует ряд инициатив, направленных на поддержку женщин в науке. В частности с 2016 г. в Медицинском институте Говарда Хьюза действует программа поддержки женщин-исследователей и представителей меньшинств на позициях докторантов и молодых преподавателей.

По данным международного доклада Global Gender Gap Report 2017, подготовленного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), прогресс в достижении гендерного равенства в прошлом году прекратился. По сравнению с 2016 г. среднемировой уровень обеспечения равенства полов снизился с 68,3% до 68%. Гендерный разрыв в 2017 г. составил 32%. Чтобы добиться гендерного равноправия на глобальном уровне при нынешних темпах понадобится 100 лет. Россия в рейтинге ВЭФ заняла 71 место (69,6%) - между Доминиканской Республикой и Ганой. Самые высокие показатели по гендерному равенству наблюдаются в России в сфере здравоохранения.

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