Телекоммуникационная компания провела в Омске компьютерный ликбез для 650 пенсионеров

Более 650 жителей Омска в возрасте 55-90 лет прошли курсы компьютерной грамотности. Инициатива реализуется ПАО "Ростелеком" с 2009 года. Слушатели научились работать с компьютером, выходить в интернет, а также пользоваться социальными сетями и сайтом госуслуг. В конце ноября обучение завершила десятая, юбилейная, группа омских пенсионеров. Об этом сообщается на официальном сайте ПАО "Ростелеком".

Занятия проходили два раза в неделю на базе учебного центра компании. В качестве учебного пособия в проекте используются материалы программы "Азбука интернета", разработанной совместно с Пенсионным фондом России. В пособии в доступной для людей старшего поколения форме изложена подробная информация об устройстве компьютера, правилах работы с текстовыми файлами, видео- и аудиоматериалами, фотографиями. Один из разделов курса посвящен использованию поисковых систем, социальных сетей, электронной почты, системы интернет-телефонии Skype, а также правилам безопасности при работе в интернете.

"Наши курсы пользуются популярностью среди омских пенсионеров. Слушатели проекта теперь знают, как записаться на прием к врачу, позвонить родным и близким, заказать и оплатить товар в интернет-аптеке. Надеюсь их жизнь станет более насыщенной, интересной и комфортной", - отметил директор Омского филиала ПАО "Ростелеком" Эдуард Серобабин.

Учебное пособие и методические рекомендации доступны на портале "Азбука интернета". Курс состоит из 12 разделов. С 2018 года пособие также включает подробные рекомендации по использованию Портала государственных услуг Российской Федерации, сервисов по предоставлению услуг и информации в электронном виде федеральными органами государственной власти. В обновленном пособии появился также модуль, посвященный основам работы на планшете. В нем рассказывается об особенностях такого рода устройств и даны советы по выбору гаджета.

Согласно подсчетам международного института маркетинговых и социальных исследований GfK, на начало 2018 года аудитория интернета в России среди пользователей старше 16 лет составляла 72,8%, или 87 млн человек.

В сравнении с показателями прошлого года, аудитория увеличилась на 3 млн. Согласно данным экспертов, рост интернет-аудитории в России в последние годы происходит за счет людей старшего поколения. За 2017 год доля пользователей в возрасте от 55 лет и старше увеличилась на четверть.

При этом доля проникновения интернета остается невысокой для данной возрастной категории граждан. Только каждый третий человек старше 55 лет имеет доступ в интернет - 36%. Среди людей 30-54 лет на начало 2018 года этот показатель составлял 83%. Среди молодежи доля проникновения интернета составляет 98%.

Материал предоставлен проектом +1.