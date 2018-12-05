Загрязнение воздуха может быть причиной развития аутизма у детей

Воздействие находящихся в атмосфере мелкодисперсных взвешенных частиц диаметром менее 2,5 мкм (PM2,5), источником которых являются выхлопы транспортных средств, промышленные выбросы и другие источники загрязнения, на 78% увеличивает риск формирования расстройств аутистического спектра (РАС) у детей. Об исследовании, опубликованном в научном журнале Environment International, пишет издание Phys.org.

"Причины аутизма сложны и до конца не ясны, однако фактор окружающей среды все чаще признается одним из влияющих, наряду с генетикой", - отмечает доцент Школы общественного здоровья и превентивной медицины австралийского Университета Монаша Юймин Го.

Международная группа ученых впервые провела анализ длительного воздействия загрязненного воздуха на развитие аутизма в младенческом возрасте. Развивающийся мозг более уязвим к токсичным воздействиям окружающей среды. В некоторых исследованиях предполагалось, что это один из факторов, влияющих на работу мозга и иммунной системы. По мнению Юймин Го, что точнее изучить связь между загрязнением воздуха и развитием аутизма помогут только дальнейшие исследования.

"Даже очень малое количество вредных частиц может стать причиной преждевременных родов, вызвать трудности в обучении из-за задержки развития и других серьезных заболеваний, например, сердечно-сосудистых", - подчеркивает он.

В исследовании были задействованы дети из Шанхая с рождения до трех лет. В течении 9 лет авторы работы наблюдали за 124 пациентами с диагнозом аутизм и контрольной группой из 1240 детей без диагноза. В исследовании рассматривались последствия воздействия трех типов твердых частиц, содержащихся в воздухе, - PM1, PM2,5 и PM10. Чем меньше частицы, тем легче им попадать в легкие и кровоток, вызывая ряд серьезных заболеваний.

Как отмечает Phys.org, частицы PM1 являются наименьшими по размеру, в глобальном масштабе было проведено мало исследований их воздействия, и для них, как считают исследователи, еще предстоит установить стандарты безопасности.

Загрязнение воздуха, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно приводит к гибели до 4,2 млн человек во всем мире. Усугубляется ситуация в густонаселенных районах, в частности в таких странах, как Китай и Индия. Как указывает Phys.org, даже в Австралии, где концентрация вредных веществ в воздухе, как правило, ниже, загрязнение воздуха промышленными предприятиями и сжиганием топлива, является причиной около 3 тыс. преждевременных смертей в год, что обходится стране в $24 млрд. По данным ВОЗ за 2018 год, ежегодно около 600 тыс. детей в мире умирает из-за загрязнения воздуха.

Материал предоставлен проектом +1.